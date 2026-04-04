中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返

中國籍女子在猶他州普羅沃機場托運未申報手槍遭查獲，判處已服刑期並將遣返。（取自普羅沃機場官方網站）

中國籍女子趙雪梅（Xuemei Zhao，音譯）因在猶他州普羅沃機場（Provo Airport）托運行李中夾帶未申報的手槍及彈藥，日前被聯邦法院判處約一年監禁；由於她此前已服滿刑期，且身分為持旅遊簽證 的外籍人士，移民局將啟動遣返程序。

據ABC 4電視台報導，美國猶他州聯邦檢察官辦公室表示，54歲趙雪梅於2025年3月遭控「外籍人士非法持有槍枝」。調查指出，她在美國期間，正等待政治庇護 申請審理，並非永久居民身分。根據法院文件，2025年3月20日，美國運輸安全管理局（TSA）在其托運行李中發現一把黑色的Rossi Braztech Int'l .357 Magnum左輪手槍，趙雪梅並未事先向航空公司或安檢人員申報；同時，其隨身行李內亦查獲9發同口徑子彈。

執法人員當場將她拘留，並在行李中發現逾1萬美元現金。聯邦調查局（FBI ）後續訊問時，趙雪梅供稱，她於2024年3月持旅遊簽證入境美國，並於同年6月與一男子結婚；該手槍為其丈夫所提供，她是自其他州攜帶入境猶他州。

聯邦調查局並通報移民暨海關執法局（ICE），確認其為持旅遊簽證入境、政治庇護申請待審者，未持有美國永久居民身分。

檢方指出，法院認定趙女持有槍枝與其他犯罪行為相關，包括涉商業性交易，因此在量刑時予以加重考量。判決後，趙雪梅已移交移民暨海關執法局拘留，將進一步辦理遣返出境程序。