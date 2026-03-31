華人一家入境爸爸單獨被關「小黑屋」 英文不好惹禍？

旅客入境時，進「小黑屋」接受二次審查並不少見。（記者邵敏／攝影）

華人 一家三口從中國上海赴美，日前在洛杉磯國際機場 （LAX ）轉機入境，媽媽和孩子很快放行，但爸爸被海關單獨帶入「小黑屋」接受二次詢問。當事人認為，原因在於自己英文不好，之後在翻譯幫助下，海關重新核查批准其入境，他說，「但這次明顯感覺更嚴格，以前入關，家人在一旁翻譯就可以。」

華人陳先生一家3月中旬從上海飛抵洛杉磯，計畫在此轉機前往德州休士頓。此次赴美主要目的，是送孩子就讀當地一所私立高中，夫妻倆持旅遊簽證，孩子持學生簽證。當晚入境洛杉磯時，海關工作人員對三人行程與來美目的例行詢問，陳太太英文比先生好，她代表一家人回答，「以前入關時，一家人都是一起回答問題，順利通過。」

沒想到的是，海關此次問完陳太太後，轉而又詢問陳先生。陳先生英文不好，不知如何回答，工作人員隨即先放行孩子和媽媽，並將陳先生單獨帶往二次審查區，俗稱「小黑屋」，為其安排翻譯進一步核查。「問題基本都一樣，就問我為什麼來美國，準備停留多長時間。」陳先生事後回憶，「海關估計就是想確認我們一家人說法是否一致，有無矛盾，不再像以前一樣，不會英文也可以很快過關。」

當時丈夫被關進「小黑屋」審查，在外等待的陳太太十分緊張，擔心他是否可以順利通過，「聽說現在美國遣返很多外國人，我也擔心丈夫會不會被直接遣返。」她隨後致電洛杉磯朋友Anna求助，詢問這種情況是否嚴重。

幾分鐘後，Anna通過海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP）官網查詢陳先生入境狀態，發現系統顯示該旅客已獲得入境許可，並被批准停留180天。「老公當時人還沒有出來，但網上顯示審批通過，我也放心。」陳太太表示，隨後不久，陳先生順利離開小黑屋，與家人會合。

Anna指出，通過CBP網站查詢入境信息非常方便，只要輸入姓名與出生日期，就可看到入境者當前最新狀態，「現在護照上不再登記批准的入境時長，但網上可以最快查詢到信息。」此前，Anna的父母入境洛杉磯時，她在機場接機，由於等待時間過長，也曾擔心父母是否會被遣返，「後來才知道，他們因行李檢查延誤，並非入境受阻。如果上網查詢早些了解是否完成入境手續，可以減少家人擔憂。」

資深旅遊業者顧彬彬表示，持旅遊簽證入境美國時，應儘量準備完整材料，包括往返機票、行程安排、資金證明等。如果送孩子入讀美國學校時，最好攜帶學校錄取信、繳費證明等文件，以便在海關詢問時說明來美目的。他建議同行人員提前溝通行程細節，避免回答不一致引起海關懷疑。

許多華人對進「小黑屋」檢查感到緊張，實際上二次審查並不少見。業內人士指出，被帶入「小黑屋」不意味著一定存在問題，海關官員通常只是進一步核實信息，確認入境目的、旅行計畫、資金來源或與同行人員的說法是否一致。只要如實回答、配合檢查，大多數旅客都能順利完成入境程序。