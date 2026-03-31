可負擔房租漲勢猛 為付房租 華婦退休金快被掏空

公寓雖聲稱「提供無障礙設施」，卻缺乏無障礙按鈕及坡道。（歐陽若凡提供）

在洛杉磯 華埠，一些可負擔住房（Affordable Housing）正逐漸變得難以負擔。隨著租金多年持續上調，加上通貨膨脹推高食品與醫療開支，不少華人 長者住戶發現，原本為低收入族群設計的安居選項，與他們的實際承受能力之間，出現了越來越明顯的落差，甚至面臨被迫遷離的風險。

住在可負擔住房Metro公寓（The Metro at Chinatown Senior Lofts）的幾位華人長者有著相似的困境：固定收入有限，但房租已逼近甚至將超過收入。林女士約13年前與丈夫搬入公寓，房租從一開始的700美元，漲至如今1061美元，而她每月固定的收入只有1220美元的退休金 。幾年前林女士的丈夫離世，她只能獨自承擔這筆支出，每個月繳完房租後，「幾乎什麼也不剩」，她說。

同樣住在Metro公寓的，現年80歲的Emma，每月退休金同樣約1220美元，房租則已升至1073美元，過去三年幾乎每年增加約80美元。儘管這一增長對工薪族來說可能不算什麼，但住戶Taery Anglin指出，長者的固定退休收入難以追上以地區中位收入（AMI）為基準的租金上升，也難以抵消通貨膨脹帶來的壓力。

當房租逼近收入，其餘生活開支只能被壓縮。Emma說，食物方面只能依靠食物券，她坦言，「現在還可以過，但如果發生任何意外，就不行了」。林女士也表示，每筆消費都要精打細算，水電費可以申請政府補助，醫療上有白卡（Medi-Cal），但並非所有藥物都在保障範圍內。

一邊續租面臨壓力，一邊想搬走更是難上加難。82歲的住戶李女士和丈夫二人，目前尚能共同分擔租金，但這仍是一筆巨大花銷，二人一直有打聽其他可負擔公寓的選擇，但便宜的都有很多人排隊，申請據說至少要等上十年。

林女士也曾考慮在外尋找房源，但她表示大多房東不願意將房子租給年長者，「可能怕生病，甚至怕死在屋內吧。」她說。

除了經濟壓力，住戶們也提到公寓的居住環境存在不便之處。比如公寓雖聲稱「提供無障礙設施」，卻缺乏無障礙按鈕及坡道。林女士提到，大樓電梯有時故障多日才修復，需要爬樓梯上下。李女士也指出，房門過重難以開啟，窗戶有時也很難打開。

語言障礙進一步加劇這些困難。李女士指出，當公寓出現問題時，往往難以與管理方溝通，「有東西壞了，也不知道怎麼講清楚」。Emma則提到，在與管理方談續約時，對方會給一份厚厚的英文文件，沒有任何解釋，要求住戶簽字，甚至直接表示「不簽就別住了」。

這些住戶們目前獲得的幫助主要來自華埠公平發展會（CCED）。志工歐陽若凡表示，組織的角色並非替租戶做決定，而是提供翻譯與會議引導，協助長者理解流程、表達訴求，並由租戶自行決定是否採取行動。組織也會協助對接政府部門與公益律師等資源。

歐陽若凡透露，在近期華埠金龍大遊行期間，志工曾陪同部分住戶向出席的民選官員反映情況，目前正持續協調後續會面，但尚未有具體進展。

住在華埠Metro公寓的幾位華人長者有著相似的困境：固定收入有限，但房租已逼近甚至將超過收入。（記者劉子為/攝影）