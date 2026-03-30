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好市多2英尺巨型兔子巧克力 要用錘子敲開吃 味道...

編譯陳盈霖／即時報導
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好市多在復活節前夕販售Maud Borup製造的十磅巨型巧克力兔。（Maud B...
好市多在復活節前夕販售Maud Borup製造的十磅巨型巧克力兔。（Maud Borup公司網頁）

加州郵報報導，復活節前夕，好市多（Costco）推出一款超吸睛的十磅重、兩呎高巨型巧克力兔（Giant Chocolate Bunny），要享用這款巨兔，恐怕得先準備一把槌子或鋸子。

這款「從上到下都是巧克力」的巨兔，在好市多官網售價格依地而異，據報導，最低約在57美元，也有消費者在門市看到140美元售價。巨兔由奶油巧克力、白巧克力與黑巧克力製成，採半實心設計。包裝顯示熱量每份約150卡，共151分，意味著吃掉整隻兔子，等於吃掉2萬2650卡驚人熱量。

巧克力兔製造商，明尼蘇達州食品公司Maud Borup告訴今日美國（USA Today），該產品採用擁有認證組織監督的公平貿易（fair-trade）巧克力製作，由好市多獨家販售。該公司在Instagram貼文指出，這隻兔子名叫皮特（Pete），「是一隻重達十磅，口感絲滑濃郁的巧克力，既是餐桌焦點，也是社群媒體達卡亮點。人們會先欣賞它，接著將它敲碎或切開，一隻巨大的兔子，變成一口口的甜蜜。」

包裝上還附有食用說明，包括如何敲碎或切片。消費者可「用毛巾把皮特包起來，用木槌或擀麵棍狠狠敲碎。」若想優雅一點，則可將鋸齒麵包刀稍微加熱，擦乾後，從兔子耳朵或腳部開始慢慢切碎。剩下的巧克力可刨成碎片沖泡熱巧克力，或加入餅乾、布朗尼中，留作為日後甜點。

不少好市多粉絲在社群媒體上分享對巨型皮特的深刻印象。有網友直言「這隻兔子大到讓人停下腳步。」一個好市多美食帳號在Instagram上寫道：「你完全無法想像這隻兔子的尺寸，看起來就像復活節主角，且可吃上好幾天」該帳號分享的影片顯示產品售價134.99美元。

一名Reddit用戶直言「為什麼會有人想買這個？我真的不懂。」還有人質疑價格「140美元？那皮特還是留在好市多吧。」也有人持不同看法：「這就是我的餐桌擺設，買兩個比買花便宜。」還有用戶比較「情人節五磅巧克力只要20美元，我都覺得貴了！」「每磅14美元巧克力太誇張。」還有網友打趣道「你可選擇買一周的食物，或一隻巨型巧克力兔。」

好市多 社群媒體

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