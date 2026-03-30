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房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機

洛杉磯訊
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一則Reddit論壇的發文指出，有房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，引...
一則Reddit論壇的發文指出，有房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，引發討論。（記者劉子為/攝影）

一封來自房東的公寓檢查通知，近日在網路上引發熱烈討論。房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，消息曝光後，許多網友在社群平台上展開辯論，有人認為這是基本的安全習慣，也有人質疑房東是否管得太多。

根據紐約郵報（New York Post）的報導，一名住戶在社群網站Reddit的論壇發文，分享一封公寓管理方在例行檢查後寄出的電子郵件。郵件內容指出：「在最近對住戶單位的檢查中，我們注意到一些小型電器在未使用時仍然插著電源，附件中附有相關照片供參考。」

郵件並提醒住戶：「為了您的安全並節約能源，請確保所有小型電器在不使用時都要拔掉插頭。」

該住戶在貼文中困惑地問道：「真的有人每次用完烤麵包機都會把插頭拔掉嗎？」他補充說，租約中並未規定必須拔掉電器插頭，而且電費也並未包含在房租內。

這則貼文迅速引發關注，超過4000名網友留言討論，多數人其實支持房東的提醒。

有網友表示：「我會把烤麵包機的插頭拔掉，因為以前被告知那可能有起火風險。不過那是1980年代的說法了，現在也不確定是不是還需要。」

也有人表示，自己拔掉插頭其實只是為了保持廚房整潔。「我們會拔掉烤麵包機，因為我太太不喜歡檯面看起來很雜亂。但如果電費是你自己付，我不太理解房東為什麼要管這件事。其實可以裝個電表證明，一個月可能只多花2美元。」

還有網友分享生活習慣：「我家廚房檯面空間不多，所以烤麵包機平常不會放在外面。氣炸鍋我每次用完也都會拔掉插頭。」

討論中甚至有消防人員加入。有人表示：「我在消防單位工作了30年，學到的一件事就是，只要不是必須持續供電的設備，都應該拔掉插頭。」

另一名網友則說，家人與朋友從事相關行業，也不斷提醒這個習慣的重要性。「我繼父是電工，幾個高中同學後來當了消防員，他們都一直告訴我，只要是有加熱元件的電器，在不用時最好拔掉插頭。這一點甚至寫進了我們家的房屋保險條款裡。養成這個習慣會安全得多。」

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