年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

ICE官方表示，中國籍女子李霞近日因涉及虐待兒童案件被逮捕。（X@ERO Los Angeles）

美國移民暨海關執法局（ICE ）轄下的洛杉磯 分局（ERO Los Angeles）近日在社群平台X發布消息指出，執法人員已於3月20日在洛杉磯地區逮捕一名來自中國的35歲女子李霞（Xia Li，音譯）。

官方表示，李霞因涉及虐待兒童（child abuse）案件被捕，目前已被移交聯邦移民執法單位拘留，等待後續被遞解出境（pending removal）。貼文中未透露案件的具體細節或發生地點。

根據美國衛生與公共服務部（U.S. Department of Health and Human Services）旗下「兒童與家庭管理局」（Administration for Children and Families）的定義，虐待兒童是指父母或照顧者對18歲以下兒童造成或可能造成傷害的行為，主要包括四種類型：一是身體虐待，如毆打或造成身體傷害；二是情緒或心理虐待，如長期貶低、恐嚇；三是性虐待；四是疏忽，即未提供基本生活需求，例如食物、醫療或安全環境。

在加州，相關定義亦寫入州法。加州刑法典第273條規定，任何人若故意使兒童處於危及其人身或健康的環境，或對其施加不合理的身體或精神痛苦，均可能構成犯罪。

該則貼文發布後，也在網路上引發討論。部分網友表示支持執法行動，認為相關案件應嚴格處理；也有人質疑官方資訊過於簡略，呼籲公開更完整的案情細節，以避免外界誤解；另有網友認為，近期移民執法機關逮捕亞裔的案例增加，質疑是否存在針對性執法的情況。

目前官方尚未公布李霞所涉案件的具體情節，案件詳情仍有待進一步調查與司法程序釐清。