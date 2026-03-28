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南加華人區黑蠅大爆發 專攻眼睛和耳朵

記者楊青/聖蓋博即時報導
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聖蓋博谷山麓地區近期出現罕見的黑蠅（Black Flies）大規模滋生，頻繁叮咬人類與寵物，不少民眾和他們的寵物備受困擾。（聖蓋博谷蚊蟲及病媒控制局提供）
聖蓋博谷山麓地區近期出現罕見的黑蠅（Black Flies）大規模滋生，頻繁叮咬人類與寵物，不少民眾和他們的寵物備受困擾。（聖蓋博谷蚊蟲及病媒控制局提供）

南加華人聚居的聖蓋博谷地區近期出現罕見的黑蠅（Black Flies）危機，不僅數量激增，且頻繁叮咬人類與寵物，甚至專門攻擊眼睛、耳朵等敏感部位，不少民眾和他們的寵物備受困擾。

家住天使森林山邊小城格蘭杜拉的楊女士表示，家裡的兩隻狗最近兩周備受黑蠅困擾。她說，多年來，她每月都定期給家裏兩隻常年在戶外活動的德牧上K9防蟲劑，這種防蟲藥非常好用，即便是春夏百蟲猖獗時，也很少看到蒼蠅叮咬狗。但今年反常，幾乎每天都看大很多的黑色小蒼蠅跟著狗，K9防蟲劑似乎不管用，尤其是中午和傍晚，即便再給狗的耳朵上塗上防蠅藥膏，也依然擋不住這些猖狂的蒼蠅。

据楊女士觀察，這些黑蠅特別喜歡寵物的耳朵和頭部。格蘭杜拉鄰居城市阿蘇薩李女士也表示，這個季節是種花種草的好時候，但她今年不敢長時間待在院子，因為每次出去都被叮咬，「牠們像小惡魔一樣，數量多又難以驅趕」。

聖蓋博谷蚊蟲及病媒控制區（San Gabriel Valley Mosquito and Vector Control District）專家表示，今年黑蠅活動時間明顯提前，且數量遠高於往年。監測數據顯示，去年同期捕獲量仍在個位數，但今年目前已暴增至數百隻，呈現「爆發性成長」。

蚊蟲控制專家認為，暖冬與水量增加，是今年黑蠅異常暴增的主要原因。南加經歷一個異常溫暖的冬季，加上近期出現的熱浪，使昆蟲提早進入繁殖期。此外，山區積雪因氣溫升高迅速融化，導致河流水位上升，而黑蠅幼蟲主要孳生於流動水體，如溪流與河川。水量增加，等於擴大其繁殖環境，這類黑蠅常見於靠近聖蓋博谷山區及溪流沿線地區，因此山腳與河道附近社區受影響最明顯。

蚊蟲防治專家給黑蠅的另一個名稱是「眼咬蠅」（eye-biting flies），是因為牠們會被眼睛的分泌物吸引，例如淚液中的蛋白質與鹽分。同樣情況也會發生在鼻孔、耳朵及傷口周圍。與一般蚊子不同，黑蠅是以「割開皮膚」方式吸血，因此叮咬後常出現疼痛、紅腫甚至過敏反應。

專家建議民眾盡量避免在清晨與黃昏前往溪流或山麓區活動，減少在水流附近長時間停留；因黑蠅容易被深色吸引，所以多穿著淺色衣物，出門配戴太陽眼鏡或帽子，減少眼部暴露；使用含DEET或派卡瑞丁（Picaridin）或檸檬尤加利油（OLE）等防蚊液；寵物也要加強防護，特別是耳朵與臉部。

專家指出，近年氣候變遷導致極端天氣頻繁，類似黑蠅提前爆發的情況可能愈來愈常見。未來若暖冬與高水量情況持續，南加居民恐需面對更頻繁的昆蟲滋擾問題。

聖蓋博谷山麓地區近期出現罕見的黑蠅（Black Flies）大規模滋生。圖為專家...
聖蓋博谷山麓地區近期出現罕見的黑蠅（Black Flies）大規模滋生。圖為專家在水源附近調查。（取自聖蓋博谷蚊蟲及病媒控制區官網）

聖蓋博谷山麓地區近期出現罕見的黑蠅（Black Flies）大規模滋生。圖為專家...
聖蓋博谷山麓地區近期出現罕見的黑蠅（Black Flies）大規模滋生。圖為專家進行黑蠅消殺作業。（取自聖蓋博谷蚊蟲及病媒控制區官網）

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