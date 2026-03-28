我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛4死火災列命案調查 2死者身分公布

美軍中央司令部否認其人員在杜拜遭襲

好市多爆款蛋糕消失一年回歸？會員狂掃：一吃停不下來

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多的人氣產品提拉米蘇起司蛋糕近日回歸，曾以濃郁咖啡風味與厚實口感獲得會員高度評價。(示意圖取自Pixabay網站）
好市多的人氣產品提拉米蘇起司蛋糕近日回歸，曾以濃郁咖啡風味與厚實口感獲得會員高度評價。(示意圖取自Pixabay網站）

好市多（Costco）烘培區的甜點新品，總能掀起討論熱潮。近期，一款曾在會員間引發搶購的「提拉米蘇起司蛋糕」（Tiramisu Cheesecake）重新回歸賣場，在社群媒體迅速走紅，不少消費者直呼「等了一年終於回來了」。

據美食網delish報導，這款提拉米蘇起司蛋糕最早於去年2月在好市多烘焙部門登場，當時就以濃郁咖啡風味與厚實口感獲得會員高度評價，不少人形容其為「天堂級甜點」，特別受到咖啡愛好者青睞。不過該產品屬限定，短暫販售後便下架，讓不少粉絲念念不忘。

時隔約一年，近日有消費者發現該蛋糕重新上架，消息經由社群分享後，再度引發討論。有網友表示，即使平時不愛吃甜食，也特地前往購買，且「完全沒有失望」；更有人稱一次就吃掉四分之一個蛋糕，顯示其受歡迎程度。從產品規格來看，這款提拉米蘇起司蛋糕延續好市多一貫的大份量特色，整體為約10吋左右的圓形蛋糕，重量接近4磅，售價約為23.99美元，以其份量與價格而言，仍被不少消費者視為高CP值甜點選擇。蛋糕底部為餅乾與可可風味的酥脆底層，中間為加入冷萃咖啡的起司蛋糕內餡，上層則覆蓋厚實的馬斯卡彭鮮奶油。

多數消費者反映，蛋糕的咖啡風味在主體內餡中表現最為突出。冷萃咖啡帶來微酸口感，與奶油起司的濃郁形成平衡，使整體甜度不至於過於膩口。相較之下，上層的馬斯卡彭與可可風味則相對柔和，但厚實的奶油層仍為整體口感增添輕盈感，讓濃郁與清爽之間取得平衡。

有試吃者指出，這款提拉米蘇起司蛋糕的濃縮咖啡風味有效降低甜膩感，即使份量較大，仍讓人忍不住一口接一口。也有評論認為，雖然提拉米蘇的經典元素如可可與馬斯卡彭風味並不特別強烈，但咖啡風味本身已成為最大亮點。

整體而言，這款回歸的提拉米蘇起司蛋糕在風味與口感上維持過往水準，甚至被部分消費者評為「好市多史上最好吃的起司蛋糕之一」。

好市多 社群媒體

上一則

南加高速路緊急裝大鐵門 竟是為因應遊行

延伸閱讀

Aldi超市法式甜點1.49元30個 華人搶囤「好吃又便宜」

Aldi超市法式甜點1.49元30個 華人搶囤「好吃又便宜」
這家牛排館的蒸綠花椰菜 饕客叫好

這家牛排館的蒸綠花椰菜 饕客叫好
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
Costco神級甜點消失 網友見新版崩潰：根本侮辱

Costco神級甜點消失 網友見新版崩潰：根本侮辱
聖蓋博燈會人潮熱絡 世報50周年慶送蛋糕

聖蓋博燈會人潮熱絡 世報50周年慶送蛋糕

台灣知名餐廳進軍南加 華人朝聖 比台灣店「更好吃」？

台灣知名餐廳進軍南加 華人朝聖 比台灣店「更好吃」？

熱門新聞

好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

2026-03-26 23:27
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

2026-03-27 20:30

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大