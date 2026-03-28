好市多爆款蛋糕消失一年回歸？會員狂掃：一吃停不下來

好市多的人氣產品提拉米蘇起司蛋糕近日回歸，曾以濃郁咖啡風味與厚實口感獲得會員高度評價。(示意圖取自Pixabay網站）

好市多 （Costco）烘培區的甜點新品，總能掀起討論熱潮。近期，一款曾在會員間引發搶購的「提拉米蘇起司蛋糕」（Tiramisu Cheesecake）重新回歸賣場，在社群媒體 迅速走紅，不少消費者直呼「等了一年終於回來了」。

據美食網delish報導，這款提拉米蘇起司蛋糕最早於去年2月在好市多烘焙部門登場，當時就以濃郁咖啡風味與厚實口感獲得會員高度評價，不少人形容其為「天堂級甜點」，特別受到咖啡愛好者青睞。不過該產品屬限定，短暫販售後便下架，讓不少粉絲念念不忘。

時隔約一年，近日有消費者發現該蛋糕重新上架，消息經由社群分享後，再度引發討論。有網友表示，即使平時不愛吃甜食，也特地前往購買，且「完全沒有失望」；更有人稱一次就吃掉四分之一個蛋糕，顯示其受歡迎程度。從產品規格來看，這款提拉米蘇起司蛋糕延續好市多一貫的大份量特色，整體為約10吋左右的圓形蛋糕，重量接近4磅，售價約為23.99美元，以其份量與價格而言，仍被不少消費者視為高CP值甜點選擇。蛋糕底部為餅乾與可可風味的酥脆底層，中間為加入冷萃咖啡的起司蛋糕內餡，上層則覆蓋厚實的馬斯卡彭鮮奶油。

多數消費者反映，蛋糕的咖啡風味在主體內餡中表現最為突出。冷萃咖啡帶來微酸口感，與奶油起司的濃郁形成平衡，使整體甜度不至於過於膩口。相較之下，上層的馬斯卡彭與可可風味則相對柔和，但厚實的奶油層仍為整體口感增添輕盈感，讓濃郁與清爽之間取得平衡。

有試吃者指出，這款提拉米蘇起司蛋糕的濃縮咖啡風味有效降低甜膩感，即使份量較大，仍讓人忍不住一口接一口。也有評論認為，雖然提拉米蘇的經典元素如可可與馬斯卡彭風味並不特別強烈，但咖啡風味本身已成為最大亮點。

整體而言，這款回歸的提拉米蘇起司蛋糕在風味與口感上維持過往水準，甚至被部分消費者評為「好市多史上最好吃的起司蛋糕之一」。