我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛4死火災列命案調查 2死者身分公布

美軍中央司令部否認其人員在杜拜遭襲

南加高速路緊急裝大鐵門 竟是為因應遊行

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年6月的反ICE移民執法遊行中，警方在101號公路執法，阻止遊行民眾占領高速路。（美聯社）
2025年6月的反ICE移民執法遊行中，警方在101號公路執法，阻止遊行民眾占領高速路。（美聯社）

洛杉磯Fox 11電視台報導，為因應本周末預計吸引5萬人湧入洛杉磯市中心的「No Kings」大規模抗議活動，加州運輸局（Caltrans）工作人員27日緊急在101號高速路多處關鍵匝道安全鐵閘門。

加州公路巡警（CHP）指出，這項裝置是應其要求而進行的「預防性安全措施」。當局表示，在過往的示威活動中，常有抗議群眾利用特定匝道步行占領高速路，對遊行及駕駛者均構成極高風險。

加州運輸局聲明指出，這些閘門僅會在必要時啟用，目的是確保高速行駛的車輛與行人能有效隔離，維持交通安全。

由在地組織「50501 SoCal」發起的這場集會，定於28日下午2時在莫利納大公園（Gloria Molina Grand Park）拉開序幕。活動包括沿斯普林街（Spring Street）的遊行，以及多項極具諷刺意味的巨型視覺展示：

•20呎高巨型氣球：描繪身著尿布的川普總統。

•15呎高巨型氣球：呈現川普身著俄羅斯軍服的形象。

主辦單位表示，此次活動是針對「違憲遣返以及對移民與尋求庇護者的非人道待遇」的回應。

「許多人都想伸出援手，只是不知從何做起，」50501 SoCal首席組織者Emily Williams表示：「『No Kings』就是起點。這關乎社區、關乎彼此守望相助，並將擔憂轉化為每個人都能參與的實際行動。」

在地方層面，此活動獲得超過30個組織支持。所有參與組織共同呼籲彈劾並撤換川普總統，並要求廢除美國移民暨海關執法局（ICE）的行動。

2025年6月的反ICE移民執法遊行中，抗議者走上101號公路。（美聯社）
2025年6月的反ICE移民執法遊行中，抗議者走上101號公路。（美聯社）

南加 俄羅斯 川普

上一則

華女操控2200萬元學區合約拿回扣 遭重罪起訴

下一則

好市多爆款蛋糕消失一年回歸？會員狂掃：一吃停不下來

延伸閱讀

「No Kings」全美串聯抗議周六登場 紐約多地響應

「No Kings」全美串聯抗議周六登場 紐約多地響應
60號公路鑽石吧段施工改善 周末封閉多處匝道受影響

60號公路鑽石吧段施工改善 周末封閉多處匝道受影響
芝女大生遭無證客槍殺 川普批「是拜登讓他們進來」

芝女大生遭無證客槍殺 川普批「是拜登讓他們進來」
加州等5州交通致死率居高不下 汽車保費恐飆漲

加州等5州交通致死率居高不下 汽車保費恐飆漲
ICE兩便衣在SFO制伏抗拒遣返母女 羅偉：令人不安

ICE兩便衣在SFO制伏抗拒遣返母女 羅偉：令人不安

ICE進駐機場 紐約旅客苦等3小時 LAX暫無明顯影響

ICE進駐機場 紐約旅客苦等3小時 LAX暫無明顯影響

熱門新聞

好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

2026-03-26 23:27
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚積極風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

2026-03-27 20:30

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大