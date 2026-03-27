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華女涉操控2200萬學區合約 300萬回流本人 下場是…

洛杉磯訊
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洛杉磯聯合學區（LAUSD）一名華裔員工與一家科技供應商公司負責人，涉嫌操縱合約分配、將超過2200萬美元的學區合約導向特定公司。圖為LAUSD總部大樓。（美聯社╱檔案照）
洛杉磯聯合學區（LAUSD）一名華裔員工與一家科技供應商公司負責人，涉嫌操縱合約分配、將超過2200萬美元的學區合約導向特定公司。圖為LAUSD總部大樓。（美聯社╱檔案照）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）一華裔員工與一家科技供應商公司負責人，涉嫌操縱合約分配、將超過2200萬美元的學區合約導向特定公司，近日遭檢方以重罪起訴。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）表示，此案涉及對公共信任的公然濫用，「原本應用於學生的納稅人資金，被導入個人口袋。」他指出，該供應商與學區專案經理合作，涉嫌多年來透過多項合約進行「利益交換」從學校體系中挪用數百萬美元資金，強調相關人員將被追究全部責任。

檢方指出，巴沙迪那居民彭紅（音譯，Hong “Grace” Peng，1972年8月24日生）被控洗錢重罪，以及在公職身分下對合約或採購獲取財務利益的重罪；德州Flower Mound居民Gautham Sampath（1972年11月8日生）則被控洗錢、在公職相關合約中獲取財務利益，以及協助政府官員從合約中獲利等三項重罪。

起訴書指稱，2018年至2022年間，彭紅在擔任LAUSD技術專案經理期間，非法參與學區合約分配，將多項與學生資訊系統「MiSiS」（My Integrated Student Information System）相關的合約，導向由Sampath擁有的科技公司Innive，合約總額超過2200萬美元。

此外，Sampath還被控透過多個中間渠道，將超過300萬美元回流給彭紅，涉及資金轉移與洗錢行為。

調查顯示，2022年底執法人員對彭紅住家及辦公室執行搜索令後，她已從學區辭職。另一方面，Sampath及其公司Innive目前仍在加州及全美多地持有政府合約。

檢方表示，若罪名成立，兩被告最高面臨七年監禁。本案由洛縣檢察官辦公室（LADA）公共廉政部門檢察官Casey Higgins負責起訴。

案件最早於2022年4月曝光。檢方表示，目前掌握的部分簡訊紀錄與資金往來細節，已列入起訴文件中。若有機構曾與Innive公司簽訂合約，檢方呼籲可聯繫公共廉政部門提供相關資訊。

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