MLB/ 達比修有進入限制名單 背後含有多層意義

現今效力於教士隊的日籍投手達比修有。(美聯社)

聖地牙哥教士近期將日籍強投達比修有列入「限制名單」（restricted list），該消息牽動其復健進度、球隊薪資配置，甚至聯想到年初曾出現的退休傳聞，以及帶出達比修有個人極高的職業道德。

達比修在2025年球季結束後接受右手肘手術，內容包含前臂屈肌肌腱修復以及尺側副韌帶支架強化。這類手術復原期通常需要一年以上，幾乎宣告他將缺席整個2026賽季。對一名年近40歲的投手而言，這不再只是單純的養傷，而是一次攸關生涯能否延續的重大關卡。

教士此次並未將他放入常見的60天或整季傷兵名單，而是改列限制名單，限制名單多用於球員暫時無法隨隊活動，但原因未必必須是因比賽傷害的情況，期間球隊無須支付薪水。對於球隊而言，限制名單的使用可以釋出40人名單的空間，且能解放薪資空間。

39歲的達比修有，2026年原本的薪水是1500萬美金。外界普遍推測，達比修不排除是自願接受限制名單安排，甚至可能暫時放棄部分薪資，協助球隊釋出空間以利進行補強。2024年球季時，達比修就曾因私人因素暫時離隊，且拒絕總管裴勒（A.J. Preller）將其放進傷兵名單讓他可以繼續領薪水的提議，他表示，若自己沒有全心投入球季並準備歸隊，領取這筆錢是不對的。對近年持續投入、但同時面臨薪資壓力的教士而言，這樣的彈性將大大提升操作空間。若情況屬實，也凸顯達比修個人極高的職業道德，以及其全心全力支持母隊教士競爭所做出的行動，以兌現當初簽約時對裴勒做出的承諾：為聖地牙哥競逐世界冠軍。

另外，關於他未來動向的不確定性，早在今年一月就已浮上檯面。當時San Diego Union Tribune曾報導，達比修已告知教士球團其退休的決定；然而他隨後在社群媒體上闢謠，表示尚未做出最終決定，確實傾向終止合約退休但仍需討論，並強調會以復健為優先，若能再度丟球，還是會積極的準備重返投手丘；同時也表示，若到了我真的不能再好好投球的時候，我會宣布我的退休。

隨著手術、年齡與復健進度交織，再加上年初的退休傳聞，讓這次被列入限制名單的意義不再單純。這不僅是一段復原期的開始，也可能是他重新審視職業生涯的關鍵階段。

對教士而言，少了這位長年穩定的輪值支柱，勢必要重新調整投手布局，同時評估市場補強的可能性。而若達比修確實透過薪資讓渡協助球隊運作，也等於在場外持續對球隊產生影響。

整體來看，這次名單異動結合了傷勢、策略與個人選擇三重因素。未來外界關注的焦點，將不只是他何時復出，而是他是否還會再度站上大聯盟投手丘。對這位曾在美日兩地締造輝煌的強投而言，答案或許仍在復健的過程之中逐漸浮現。