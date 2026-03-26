Aldi超市法式甜點1.49元30個 華人搶囤「好吃又便宜」

一盒約含有30個迷你泡芙，份量充足。（記者邵敏／攝影）

南加州平價連鎖超市Aldi，近期熱賣一款法式巧克力點心，一盒約30個迷你泡芙，折扣價僅售1.49美元，吸引不少顧客駐足購買。喜歡逛Aldi的華人 驚喜發現這款產品降價，極力推薦「一口一個，好吃又便宜。」

洛杉磯華人Lily林，日前在亞凱迪亞Aldi超市看到這款法式泡芙，此前她曾購買過，認為口味甚佳。Lily表示，一大盒迷你泡芙，原價4.99美元，如今降至1.49美元，「太划算了，我趕緊囤貨幾盒，放在冰箱裡想吃就吃。」

這款產品名為迷你閃電泡芙（Mini Eclairs），每盒重量約15盎司（約426克），包裝上標示為法式泡芙（Choux Pastry），內餡巴伐利亞奶油（Bavarian Cream），外層覆蓋黑巧克力，外觀小巧精緻。一盒約含有30個迷你泡芙，份量充足，適合家庭分享或分次食用。

Lily第一次購買這款泡芙時抱著嘗試心態，「原價4元多也很便宜，我就想試試，沒想到味道還可以，巧克力也不會太甜。」她表示，這種迷你尺寸設計很適合當飯後甜點，「一次吃兩三個剛好，不會太有負擔」。

迷你泡芙呈長條狀，咬開後可以看到內部填滿淡黃色奶油，Lily認為口感與冰淇淋相似，帶有一定滑順度，解凍後外皮柔軟。華人消費者評價這款物美價廉的產品，推薦半解凍狀態下食用風味更佳，內餡帶有冰感，更多冰淇淋味道；若完全解凍，則接近甜點店販售的泡芙口感。有一位消費者表示，「我比較喜歡冰的時候吃，像在吃冰甜點一樣，解凍太久會變軟。」

在社群媒體上，也有華人網友分享購買心得。有網友表示，這款迷你泡芙搭配咖啡或茶很合適，可以作為下午茶點心；也有人建議搭配水果食用，增加口感層次。「周末在家擺一盤，看起來很精緻，其實很便宜。」和其他冰淇淋產品一樣，這款巧克力泡芙需冷凍保存。

近年來，Aldi正在積極發展自有品牌「Specially Selected」產品系列，主打品質略高於一般商品，但價格保持親民，受到不少消費者青睞。這款迷你閃電泡芙也被視為該系列中性價比較高的一款，如今折扣熱賣，價格優勢尤為明顯。每盒1.49美元，以一盒30個計算，平均每個僅約5美分，遠低於其他品牌冰淇淋或甜品店同類產品價格。

Aldi是德國起家的連鎖超市，秉持「高品質、低價格」的理念，用更簡潔、有效率的方式經營超市，因此商品通常比一般超市便宜。近幾年，愈來愈多的南加華人選擇光顧這家平價超市，店內蔬菜、水果、肉類、奶製品等日常用品，都有價廉物美的好口碑，除這款泡芙外，其他多款甜點、冰淇淋也值得嘗試。

迷你泡芙覆蓋黑巧克力，外觀小巧精緻。（記者邵敏／攝影）