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全美多機場現ICE查證件？旅客通關需注意這

洛杉磯訊
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TSA官員表示，部分ICE人員在接受基礎培訓後，已開始於全美多個機場協助檢查旅客身分證件。圖為示意圖。(路透)
TSA官員表示，部分ICE人員在接受基礎培訓後，已開始於全美多個機場協助檢查旅客身分證件。圖為示意圖。(路透)

美國運輸安全管理局（TSA）官員表示，部分移民暨海關執法局（ICE）人員在接受基礎培訓後，已開始於全美多個機場協助檢查旅客身分證件，引發外界關注。

代理TSA局長麥克尼爾（Ha Nguyen McNeill）於25日在眾院國土安全委員會聽證會上表示，部署至部分機場的ICE人員，已接受「非專業安檢」培訓，主要負責維持安檢入口與出口秩序、進行人流控管及協助查驗身分證等工作。

國土安全部（DHS）發言人畢斯（Lauren Bis）在聲明中指出，ICE人員在完成TSA標準培訓課程後，正協助守衛出入口、支援後勤、管理人流，並使用TSA設備與作業流程核對旅客身分。她強調，此舉可讓TSA人員更專注專業安檢，提高整體效率並加快通關速度。

根據紐約時報報導，在亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），有ICE人員指導旅客將證件插入讀卡機，並在電腦上核對資料，隨後引導旅客前往安檢設備；TSA人員則在旁協助流程。

報導同時指出，在鳳凰城天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport），身穿防彈背心的ICE人員也參與查驗證件及協助行李安檢傳送帶運作。

此次部署始於23日，正值國土安全部因預算僵局陷入停擺期間。川普總統下令調派ICE人員進駐機場，以填補TSA人力短缺問題。麥克尼爾表示，自2月14日資金中斷以來，已有超過480名安檢人員離職，預計至27日將累計約10億美元薪資未發，導致人員流失與缺勤增加，全美機場安檢等候時間明顯上升。

她指出，ICE人員僅接受數日培訓，包括操作安檢站與維持排隊秩序等基本任務，並表示整體運作「相當順利」，來自旅客及前線主管的回饋多為正面。

不過，路易斯安那州民主黨聯邦眾議員Troy Carter在聽證會中質疑，TSA人員通常需接受4至6個月專業訓練，短期培訓是否足以確保安檢品質與安全，仍有待觀察。

民主黨 ICE

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