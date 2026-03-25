好市多每罐不到1元能量飲料大獲好評 撼動競爭品牌股價

好市多最近推出自有品牌Kirkland Signature新產品–汽泡能量飲料，也對市場的競爭對手帶來挑戰。（好市多官網）

價錢大眾化的超市好市多 （Costco）最近推出自有品牌Kirkland Signature新產品飲料：能量汽水（Sparkling Energy Drinks）系列，在坊間獲得好評，受到該店的會員顧客歡迎。

股市資訊及商業新聞媒體The Street報導，好市多這款新產品為氣泡能量飲料，採用24罐裝，共有三種口味，分別為熱帶水果味、橘子和桃子味；每罐都含高達200毫克的咖啡因。每24罐裝售價16.99美元，攤分開來就是每罐不到1美元，只需70美分。產品推出至今，好市多會員顯得頗為滿意。

根據報導，產品推出後對能量飲料市場的競爭對手、同屬熱門品牌的Celsius帶來挑戰。報導引述食物雜貨資訊分析媒體Sporked指出，Celsius的同類飲料通常售價約20美元一套12罐裝（每罐約1元70美分），好市多的價格就明顯更具優勢，尤其是在當下許多消費者都面對經濟壓力，都會盡力省錢，選擇更實惠的產品。

社群新聞與討論平台Reddit的一位用戶寫道：「跟在加油站買Celsius或紅牛（Red Bull）相比，（好市多新推出的能量飲料）70美分一罐簡直太划算了。」

這款Kirkland新飲料對競爭對手帶來的挑戰，不僅在於價格更低，在消費市場的評價更被認為是品質上乘。產品推出後，Celsius的股價在24日下跌近7%。

不過，市場並不為Celsius擔心。Yahoo財經新聞執行編輯Brian Sozzi寫道：「這不會摧毀Celsius的能量飲料帝國。在周二（24日），當Kirkland飲料的照片充斥著X平台和Instagram時，看到Celsius股價下跌近7%，這簡直有點可笑。」