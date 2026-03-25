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台灣富豪賭城買春 20萬名錶被順走不敢報警

記者張宏／洛杉磯即時報導
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拉斯維加斯這樣的觀光城市，幾乎每天都可能有類似色情和盜竊關聯事件。（本報檔案照片）
拉斯維加斯這樣的觀光城市，幾乎每天都可能有類似色情和盜竊關聯事件。（本報檔案照片）

台灣一名富豪在拉斯維加斯尋求色情服務時，價值超過20萬美元的名錶遭順手牽羊，卻不敢報警。對此，律師劉龍珠指出，色情交易與盜竊往往關聯密切，尤其在旅遊城市，來自中國大陸或台灣的遊客更容易成為目標，因為普遍被認為「有錢又不敢聲張」。

劉龍珠表示，近年來透過交友軟體結識對象、甚至約炮的情況相當常見，而在陌生男女發生關係後順手行竊的案件也屢見不鮮。像拉斯維加斯這樣的觀光城市，幾乎每天都可能有類似事件發生。

他舉例說，一名來自台灣的客人每次到拉斯維加斯都會找伴遊。有一次交易結束後，對方還與他親密互動一段時間才離開。沒想到事後他發現，自己價值20多萬美元的百達翡麗（Patek Philippe）手錶，及桌上兩萬多美元現金全數消失。由於在拉斯維加斯城市內嫖娼屬於刑事犯罪，加上語言不通、擔心報警後需承認違法行為，他最終只能自認倒楣。在賭城這類魚龍混雜環境中，色情與盜竊常同時出現。這類犯罪者正是看準受害人多為短期停留的遊客，屬於「一次性下手」，即使失竊也難以報警或追究，因此往往能逍遙法外，甚至接連得手。

此外，他也分享另一案例，他一名洛杉磯的朋友在拉斯維加斯被人帶到一家門口掛著「Relaxation」招牌的店鋪，對方未說明服務內容便收取200美元。進入昏暗、帶有粉紅燈光的小房間後，對方僅用手提供短暫的五分鐘服務，隨即表示服務結束。當事人試圖理論時，店內保鏢出面，只能無奈離開。

另有一位不願具名的旅遊業者透露，曾有中國大陸富豪到拉斯維加斯出差，要求安排金髮碧眼的白人女性提供服務。旅遊公司透過關係安排後，該富豪卻臨時退縮，未接受服務，僅給予小費讓對方離開。沒想到該名女性在離開時順手拿走他放在玄關、價值數千美元的名牌戒指，但他不敢聲張，只能認賠。

劉龍珠提醒說，在旅遊城市從事非法或灰色行為時，往往伴隨更高風險，不僅可能觸法，也容易成為犯罪目標，輕則損失錢財，重則可能有性命之憂。

在旅遊城市從事非法或灰色行為時，往往伴隨更高風險。圖為荷蘭紅燈區。（讀者提供）
在旅遊城市從事非法或灰色行為時，往往伴隨更高風險。圖為荷蘭紅燈區。（讀者提供）

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