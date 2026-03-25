南加「小台北」驚現綁架案 亞裔男半夜遭綁被勒索贖金

蒙特利公園市東赫爾曼大道一帶，一名亞裔男子今年3月12日凌晨在此遭歹徒綁架勒贖。（谷歌地圖截圖）

蒙特利公園市（Monterey Park）一名亞裔男子3月12日凌晨在東赫爾曼大道（East Hellman Avenue）附近遭五名歹徒綁架、毆打並勒索贖金，付款獲釋後身受輕傷；警方迅速展開調查，目前已逮捕四名嫌犯，另有一人仍在逃。

蒙市警察局指出，案發當日凌晨4時48分，警方接獲民眾報案，指有人疑似遭到綁架，請求警方進行「福利檢查（welfare check）」。巡邏警員抵達現場後確認，受害者遭嫌犯強行帶走、威脅恐嚇並施以暴力，在贖金付清後始獲釋放，所受傷勢無生命危險。蒙市市長楊安立向本報表示，據悉受害者為亞裔人士，但由於案件仍在積極調查中，目前能提供的資訊有限。

警方調查人員已鎖定五名成年嫌犯中的四人，並以綁架、非法拘禁、恐嚇威脅及共謀犯罪等罪名將其收押，另有一名嫌犯目前仍在逃。蒙市警察局調查部門表示，案件仍在持續偵辦中，呼籲任何知情民眾致電（626）307-1444，或發送電子郵件至[email protected]提供線索。

位於洛杉磯縣的蒙特利公園市因華人居民眾多，最早的華人移民很多來自台灣，因此有「小台北」之稱。至於該案是否涉及華人，受害人繳納多少贖金等細節，本報仍在與蒙市警局確認中。