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好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

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好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）
好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

Daily Mail報導，在全美超市物價持續飆升之際，零售龍頭好市多（Costco）近期採取了不同的策略，悄悄下調多款日常民生大宗商品的售價。儘管好市多會員年費已調升至65美元起，但透過購買大宗民生物資所節省的開支，往往能輕易抵銷會費成本。在2026財年第二季結算之際，好市多在財報會議上連續第二次宣布降價消息，部分商品降幅甚至高達40%。

以下是近期在好市多賣場中價格下調的重點商品：

•Kirkland Signature奶油（四包裝）：根據美國農業部最新數據，美國家庭的奶油消費量在過去十年增長21%。為了回饋會員，好市多將這款廚房必備品的價格從13.89美元大降至8.49美元。

•Kirkland Signature有機椰子水（12入）：受供應鏈成本及貿易關稅影響，市售知名品牌如Vita Coco的價格一路攀升至近27.5美元。好市多則將自有品牌的12入椰子水價格從12.79美元調降至10.99美元。

•Kirkland三層抽取式面紙：雖然冬春交替之際流感與過敏季節接踵而來，面紙需求居高不下，好市多仍將售價從16.49美元降至15.99美元。

•Kirkland有機海苔（10入）： 售價調降至9.99美元。相較於競爭對手Walmart同類型產品約18.75美元的售價，好市多便宜了將近9美元。

好市多除了價格優勢外，自有品牌Kirkland Signature的研發實力也令會員瘋狂。以下是近期在社群平台上引發熱議的八款新品：

1. 草飼牛肉棒(Grass-fed Beef Sticks)

這款隨手零食被網友認為口感更接近「肉乾」而非「香腸」，風味更勝知名品牌Chomps，且油脂感較低。不過也有評論反應其口感偏乾且硬，對牙齒是一大考驗。

2. 黑化大西洋鮭魚(Atlantic Blackened Salmon)

這款冷凍熟食在Reddit討論區獲得一致好評。這款來自波蘭養殖的鮭魚（含皮去刺）被評價為香料入味且多汁。儘管有「鮭魚愛好者」對其並非野生捕撈感到遺憾，但其便利性仍大獲全勝。

3. 巧克力碎片餅乾長條蛋糕(Chocolate Chip Cookie Bar Cake)

這款層次豐富的蛋糕結合了巧克力糖霜、香草海綿蛋糕、餅乾奶油與布朗尼碎塊。有網友驚呼其美味程度讓他在試吃後忍不住想買第二個，甚至表示這款蛋糕「危險到令人恐懼」。

4. 莫札瑞拉起司球青醬義大利麵沙拉(Pesto Pasta Salad)

位於熟食區的新選擇，含有大量的羅勒青醬、松子、橄欖油、慢火烤番茄與芝麻葉。雖然每磅5.99美元的定價（總價約20美元）被部分會員認為不夠便宜，但味道依然獲得肯定。

5. 花生醬怪獸餅乾 (Peanut Butter Monster Cookies)

由燕麥、花生醬與Reese's Pieces巧克力豆製成。擁護者稱其「危險地好吃」，建議搭配美食區的香草冰淇淋食用；反對者則認為其僅像是一般的糖餅乾。

6. 夏威夷BBQ豬肉飯(Hawaiian BBQ Pork Bowl)

因應春夏燒烤季推出的即食餐，包含手撕豬肉、大蒜飯、鳳梨與大量的新鮮捲心菜沙拉，酸甜鹹香的組合被網友列為近期最喜愛的熟食新品之一。

7. 布朗尼核桃派(Brownie Walnut Pie)

位於烘焙區的重磅甜點，口感如軟糖般濃稠並帶有堅果香。雖然定價約21.99美元偏高，但其厚實的巧克力甘納許層讓巧克力愛好者難以抗拒。

8. 經典水牛城辣醬酥脆雞翅(Crispy Wings with Buffalo Sauce)

最後一款新品是包含小棒腿與翅身的雞翅組合。這款產品主打大尺寸與酥脆口感，只需透過氣壓鍋或烤箱簡單加熱即可享用，被公認比市售常見品牌如Foster Farms更有飽足感。

好市多

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