記者開槍連環殺路人 只問種族 殺人後還準備出國度假

前電視台記者在路邊開槍殺人，僅詢問受害人族裔。（示意圖取自Pexels）

南加聖地牙哥 前電視台記者，最近被指控實施種族仇恨犯罪，他在路邊隨意開槍殺人，僅詢問受害人族裔，之後扣動扳機殘酷殺害對方。目前，警方已有證據將嫌犯與至少兩起槍擊案聯繫起來，抓捕時，這位記者正準備出國度假。

據Fox等媒體綜合報導，聖地牙哥縣警局於3月10日在當地國際機場逮捕46歲的貝隆（Ricardo Berron，音譯） ，當時他正準備出發去度假。當局表示，這位前Univision和Telemundo電視台記者，經法醫證據證實，涉嫌參與帕洛瑪山（Palomar Mountain）的兩起槍擊案。

警局稱，第一起槍擊案發生在去年10月6日晚上9時30分左右，地點位於帕洛瑪山頂附近的南格雷德路（South Grade Road）。當時的一位名叫Joseph的倖存者，正坐在風景優美的76號公路旁車內欣賞風景，他回憶說，「我回頭看向左邊，一個穿著連帽衫的人用步槍指著我的頭。」Joseph指出，槍手開槍前曾問他是不是墨西哥人。

「我舉起雙手，求他不要開槍，」被害人回憶，「但當我回答自己是墨西哥人時，我看到他的槍口已對準我的頭，我本能向右轉身，隨後聽到一聲槍響，子彈沒打中我的臉，而是擊中胳膊。」根據被害人陳述，槍手子彈當時擊碎車窗，並嚴重損傷他的手臂，子彈的衝擊力把他撞翻在車內中控台上，鮮血順著臉頰流下來。

受傷的Joseph趕緊發動汽車，並逃離現場，「我踩下油門，汽車往前飛馳，然後我聽到第二聲槍響，子彈擊中後排乘客側的輪胎。」Joseph最終開車到附近居民家求助，大約一小時後，警察和醫護人員趕到，將被害人送往當地醫療中心搶救，成功保住他受槍擊的手臂。

第二起槍擊案發生在今年2月23日，案發現場位於同一區域內。據官方消息，當時一名男子坐在路邊車輛內，一名槍手靠近車輛，透過駕駛座車窗開了一槍，子彈險些擊中他。案發後，警方對嫌疑人貝隆位於丘拉維斯塔（Chula Vista）的住所執行搜查令，當場繳獲一把9毫米手槍。調查人員認為，這把槍至少在其中一起槍擊案中使用過。

兩名受害者均為西裔人士，當局指出，嫌疑人在開槍前曾發表過針對他們種族歧視的言論，檢察官正在尋求以仇恨犯罪加重處罰。

連環槍擊案嫌疑人貝隆是五個孩子的父親，他目前已被保釋。媒體記者在貝隆家門外採訪時，對方拒絕置評，並駕車離開，沒有回答任何問題。貝隆的妻子否認這些指控，並告訴記者，警方抓錯人。相關法律代表尚未對此案發表評論，此事引發社區對種族仇恨犯罪的關注，警方呼籲市民提供更多線索以推動調查進展。