好市多購物收據被寶寶撕了 媽媽被擋在店門口...

好市多購物離店時必須出示收據，如果沒有收據，恐被拒離開。（記者邵敏／攝影）

好市多 消費者每次購物離開時，都要出示收據。這張收據到底有多重要，如果收據遺失或損壞將會出現什麼結果？一位母親敘述自己的經歷，因為幼小的孩子撕碎收據，導致他們被拒絕離開，「如果沒有收據，你不能離開。」

好市多擁有數千萬會員，其會員福利無可比擬。這家批發零售商提供現金回饋、大宗商品低價、便宜的汽油以及價格實惠、品質優良的會員專屬食品等優惠。然而，這些會員特權也伴隨著一些嚴格的規定，比如購物離店時必須出示收據，工作人員還會逐項核對收據與商品是否對應，如果沒有收據，或者收據與實際商品不符合，恐會被拒離開。

據Brobible媒體報導，一位母親莫莉（Molly，音譯）分享自己的親身經歷。她曾帶著幼小的孩子去好市多門店採購，結帳後，他們決定再買一份披薩。「這時，我的寶寶正在撕扯一張收據。」因為大家都餓壞了，所以這位母親也沒太在意孩子撕扯哪張收據。在店裡吃完披薩後，莫莉拿著收據準備離開。她說，「我期待店員會在收據上畫一張笑臉。我女兒很喜歡有笑臉的收據。 」據悉，好市多員工有個長久以來的傳統，就是在顧客帶孩子離開時，通常都會在收據上畫個笑臉。

但這次沒有笑臉，員工指出收據不對。莫莉回憶說，「我當時就懵了，這是什麼意思？」她看了看收據，才意識到自己遞給店員的是買披薩的收據，另外一張購物收據已被孩子撕碎。莫莉問店員該怎麼辦，後者表示請她去客服中心解決問題，雖然莫莉解釋自己已經結帳，但店員不讓她離開，「他根本不聽我。」

莫莉隨後去了客服中心，客服人員告訴她應該去找經理。「經理也不聽我解釋，」莫莉說，「我確信很多顧客遇到這種情況都會抱怨，但工作人員一定需要核實情況，按規定辦事，才能讓顧客離開。」她說，經理當時要求她出示好市多會員卡，之後離開幾分鐘，回來時手裡拿著印好的收據。直到這時，莫莉才可以持收據離開。「如果沒有收據，你是走不了的，」莫莉總結說，「會員等級、購物多少，這些都不重要。沒有收據，就別想走。」

這位母親的經歷並非偶然，很多顧客指出曾有類似遭遇。華人顧客張先生敘述，曾在洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）好市多門店購物，離開時門口店員核對收據和商品不符合，就請張先生去客服中心處理。雖然核實結果顯示，原因在於櫃檯結帳時出現差錯，但張先生表示尷尬，「不僅浪費時間，我還感覺自己被懷疑偷拿商品沒付帳。」

好市多為什麼要如此嚴查收據？據這家零售商稱，這是他們所有門市的「標準做法」，不僅為確保顧客正確結帳，也為保證所有商品都已被收銀員正確處理，「這是我們保持庫存控制準確性的最有效方法。」