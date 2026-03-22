台灣知名餐廳進軍南加 華人朝聖 比台灣店「更好吃」？

瓦城招牌「月亮蝦餅」風味與台灣差異不大，整體表現穩定。（記者謝雨珊／攝影）

來自台灣的知名泰式餐飲品牌瓦城（Very Thai）正式進軍美國市場，首家門店落腳洛杉磯 主流消費族群聚集的購物中心。開幕消息一出，立即吸引大批在地台灣人前往「朝聖」，成為近期華人社群熱議話題之一。不少人品嚐到久違的家鄉味，甚至有民眾直呼口味「跟台灣店面差不多，甚至更好吃」。

不少消費者表示，能在異鄉品嚐熟悉的家鄉味格外難得，甚至有人直言口味「與台灣相當接近，甚至更好吃」。瓦城洛杉磯店不僅是品牌首次海外布局，也迅速成為當地台灣人聚會的新據點，展現台灣餐飲品牌跨足國際的影響力。

聽聞瓦城開幕馬上就訂位嚐鮮的陳先生表示，餐廳整體裝潢走高檔路線，以黑紅色系為主，空間寬敞並設有吧台，初入店內讓人聯想到鼎泰豐的用餐氛圍。他指出，雖然部分餐點份量偏精緻、價格略高，但整體風味保有濃厚台灣特色，且當天用餐時巧遇不少在洛杉磯的台灣朋友，讓他直呼「既熟悉又親切」，更笑稱這裡已成為近期「最容易遇到台灣人的地方之一」。

在餐點方面，瓦城招牌「月亮蝦餅」雖未列為主打推薦，但幾乎每桌必點，顯示其人氣不減。陳先生表示，該道料理風味與台灣差異不大，整體表現穩定。

然而，在好評之餘，價格與份量也成為部分消費者討論焦點。由於洛杉磯物價高昂，餐廳走「高單價、精緻份量」路線，讓部分期待大份量餐點的顧客略感落差。例如泰式奶茶一杯約12美元，被認為明顯高於一般泰式餐廳行情。

住在瓦城附近的簡先生則分享，他與友人五人共點七道菜，整體份量僅達「不餓不飽」。他表示，餐點口味與台灣相近，其中豬脖頸表現突出，而「泰式炒河粉」（Pad Thai）辣度較高、風味濃厚。不過，他也指出洛杉磯分店菜單較台灣精簡，整體份量偏少，加上價格偏高，使性價比略顯不足。

以實際價格來看，月亮蝦餅約24美元，部分主菜如肋排價格接近30美元，但份量相對精緻。簡先生坦言，雖然味道具備水準，但若以性價比（CP值）衡量，可能會轉而選擇如海底撈或鼎泰豐等餐廳，瓦城的定價顯得較為昂貴。

整體而言，瓦城在洛杉磯成功複製台灣風味，獲得不少台灣鄉親肯定，但在價格與份量之間的平衡，仍有調整空間。

根據《經濟日報》及相關財經資訊，瓦城為展現進軍國際的野心，其位於台灣的「全球研發中心」已正式啟用，整合了菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全及物流管理五大功能。這套標準化系統成為「Very Thai USA」最強大的後盾，旨在將台灣成功的連鎖經營模式複製到美國。

來自台灣的知名泰式餐飲品牌瓦城（Very Thai）正式進軍海外市場，首家門店落腳洛杉磯主流消費族群聚集的購物中心。開幕消息一出，立即吸引大批在地台灣人前往「朝聖」。（記者謝雨珊／攝影）