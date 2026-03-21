油價漲 好市多加油站大排長龍

油價上漲導致好市多加油站大排長龍，很多華人一邊加油一邊肉疼。（記者張宏／攝影）

中東戰爭導致油價 大幅上漲，南加民眾都在尋找如何能買到便宜汽油的方法，其中一個小幅省錢選擇，無疑是去好市多 加油。這導致南加各地好市多加油站都在大排長龍，有華人 排隊近半小時才加到油；還有華人發現，91號油每加侖七天已上漲0.4美元。

托倫斯華人Richard李18日晚近9時去好市多加油，結果驚訝發現大排長龍。他說，平時臨近關門時間，加油站車輛很少，沒想到現在竟要排隊，和其他加油者聊天發現，很多是因油價上漲，好市多油價相對便宜而選擇加入的新會員。他排了20多分鐘才加上油，「如果油價繼續上漲，來好市多加油的人想必愈來愈多」。

21日阿蘇薩（Azusa）好市多加油站門前大排長龍，聖蓋博谷華人Tina丁正在加油。她說，最近每次加油都肉痛，南加油價本來就貴，現在更是節節高升。她15日去好市多加91號油，是每加侖5.399美元；21日去好市多加同號油，已變成5.799美元，加滿需要近100美元。她特別拍攝油價照片在X上@川普總統，來美國十多年第一次看到如此高油價，「看著油表跳動，內心在滴血」。現在很多地方超過10哩以上都盡量不去，本來還想帶家人去看野花，但考慮到路途來回要近三個多小時太費油，只好放棄。

因為油價太貴有些華人除上班通勤，都不敢出門。華人Kevin鄭現在借同事的好市多或Sam俱樂部會員卡加油，且因為每天上班通勤都要開足40哩，所以去其他地方如咖啡館，基本用步行或開車順道才去。他說，來美國多年，除疫情期間有過幾周油價飆到五美元以上，這是第一次看到如此高油價，且關鍵是不知道何時會結束。身邊有朋友想私下囤油，但他總覺得不太現實，除安全隱憂，能存的油很有限，可能省下來的錢，還不夠買儲油罐。

據Slashgear網站報導，好市多油價比普通市價便宜，不是好市多放棄賺錢機會，而是一種刻意策略。當需求和油價飆升時，好市多不會立即調高價格；需求下降、油價下跌時，好市多也不會快速降價，因此其能建立利潤緩衝區，從長期看可賺取更多。該策略能讓消費者認為好市多汽油價格較穩定且相對便宜，進而更多前往好市多加油。而且汽油不是好市多核心商品，因此它可承受較低利潤率，以換取消費者在其他商品的支出。

南加民眾都在尋找如何能買到便宜汽油的方法，其中一個小幅省錢選擇，是去好市多加油。（記者張宏／攝影）

阿蘇薩（Azusa）好市多加油站21日大排長龍。（記者張宏／攝影）

讀者提供的21日在好市多加油的收據。（讀者提供）