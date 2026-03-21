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亞裔選美皇后 詐財千萬 生活奢華

編譯陳盈霖／即時報導
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自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

紐約郵報報導，自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局（Ponzi scheme），日前承認以投資名義詐騙投資人超過1000萬美元用於奢華生活，包括購置房產、旅遊、賭博等，最高恐面臨40年刑期與525萬美元鉅額罰款。

根據加州東區聯邦檢察官辦公室消息，迪克森在2020年至2024年期間，經營一場典型龐氏騙局。她透過空殼公司「加州創意法律基金」（Creative Legal Foundings of California）向投資人販售所謂的投資機會，聲稱他們投資的資金「安全、有保障且有雄厚資本支持」，也謊稱該公司與某國際跨國賭場與渡假集團執行長（姓名不詳）有關，以增加說服力。

根據加州金融保護與創新部門（DFPI）發出的禁制令（cease-and-desist order），迪克森對外宣稱是選美皇后，曾獲得「內華達小姐（Ms. Woman Nevada）」。根據美國國家選美（United State National Pageants）官網，她確實曾得過一項州級選美頭銜。

她曾在拉斯維加斯高級酒店套房內招待潛在投資人，藉機推銷投資計畫，承諾10%報酬率，但事實是「用後來投資者的錢償還前面的投資者」以維持騙局運作。同時她還買賓士、名牌商品，在沙加緬度購置房產，並用這些資金度假、賭博與搭乘私人飛機。

根據美國證券交易委員會（SEC），至少有700萬美元詐騙資金來自菲律賓裔社區。委員會還指控，2023年5月迪克森償還加州創意法律基金部分投資者後資金耗盡，用另一家名為Ubiquity Group新公司名義，企圖展開新一輪龐氏騙局。同一年投資人要求提領資金，然加州創意法律基金多次拒絕，引發監管機關關注。

證交委員會舊金山分部主任溫克勒（Monique C. Winkler）表示，創意法律基金運作既不「創意」，也不「合法」，本質就是針對一般投資者的詐騙。迪克森面臨電信詐欺與證券詐欺兩項罪名，預計7月判刑。

賓士

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