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經典賽熱度屢創新高 大聯盟主席：評估改到季中舉辦力求升級

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2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）日前正式落幕，委內瑞拉在決賽以3比2擊敗美國，隊史首度奪下冠軍。不過在賽事結束後，賽程安排與未來發展也再度成為討論焦點。美國職棒大聯盟主席羅伯・曼佛瑞（Rob Manfred）表示，聯盟未來可能重新檢討經典賽的舉辦時間，甚至不排除將賽事移到球季中段進行，以提升球員參與度與比賽品質。

2026年經典賽是這項賽事的第六屆，比賽於3月5日至3月17日舉行，共有20支國家隊參賽。分組賽在美國邁阿密、休士頓、日本東京以及波多黎各聖胡安等地進行，八強戰則分別在休士頓與邁阿密舉行，而最終的準決賽與冠軍戰則集中在邁阿密的LoanDepot Park球場。這項賽事由大聯盟與世界棒壘球總會（WBSC）共同主辦，近年已成為全球棒球最具影響力的國際賽事之一。

本屆經典賽的競爭格外激烈。衛冕冠軍日本隊在八強戰遭到最終冠軍委內瑞拉淘汰，而美國隊則一路闖進決賽，試圖繼2017年奪冠後再度登頂。不過在決賽中，委內瑞拉靠著關鍵長打與穩定投手表現，以3比2擊敗地主美國隊，不僅奪得隊史首座經典賽冠軍，也為國家寫下重要的棒球歷史。

隨著賽事人氣持續攀升，賽程安排的問題也再度被提出討論。目前經典賽固定每四年舉辦一次，並安排在大聯盟春訓期間進行。然而這樣的時間點長期受到球隊與球員質疑，尤其是投手在春訓期間仍處於調整階段，尚未完全拉長投球局數與強度，因此許多球隊對球員參賽仍有所保留。

對此，曼佛瑞表示，大聯盟已開始思考未來是否調整經典賽的舉辦時間。由於2026年賽事創下收視與進場人數新高，顯示國際棒球市場仍持續成長，因此聯盟不排除在未來將賽事移到球季中段舉辦。若比賽在球季期間進行，球員身體狀態將更加完整，也可能減少球團對球員參賽的顧慮。

不過曼佛瑞也坦言，若要將經典賽改到球季中段，仍會面臨不少實務問題。例如大聯盟目前在7月已有明星賽與相關活動的電視轉播合約，因此若要安排新的大型國際賽事，勢必需要重新調整賽季行程。此外，各球隊對於球員在球季期間參與國際賽仍可能抱持保留態度，因此相關改革仍需要時間討論與協調。

除了賽程問題外，經典賽近年也逐漸成為國際棒球實力競爭的重要舞台。過去幾屆賽事多由日本、美國與多明尼加等傳統強權主導，但本屆賽事出現更多黑馬與競爭者，例如義大利在分組賽表現亮眼，甚至曾擊敗美國隊。這樣的競爭格局也拉高了非棒球流行地區對於棒球的關注度。

隨著賽事影響力提升，下一屆經典賽也備受期待。根據目前規劃，下一屆經典賽預計仍將維持四年一次的節奏，因此最快可能在2029年或2030年舉辦。屆時除了賽程是否調整外，球員參與度與賽事規模也可能進一步擴大。

整體而言，2026年世界棒球經典賽再次證明了這項賽事在全球棒球界的重要地位。無論是各國球星代表國家出戰所帶來的情感張力，或是跨國競爭所形成的話題性，都讓經典賽成為棒球界最具吸引力的國際舞台之一。未來若賽程能進一步優化，並吸引更多頂級球員參與，經典賽的影響力勢必還會持續擴大。

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經典賽 休士頓 委內瑞拉

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