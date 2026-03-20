大聯盟新秀對抗賽名單出爐 龍仔與三名旅美投手入選

大聯盟18日正式公布2026年「新秀對抗賽（Spring Breakout）」各隊最終名單，這項以各隊農場頂級新秀為主角的展示賽，將於春訓期間登場。賽事自創辦以來，目的在於讓球迷一次看到各隊未來主力球員，也讓年輕球員在高關注度舞台上累積實戰經驗。今年共有數百名潛力新秀參與，其中更包含多名名列各隊農場前段班的新秀與百大新秀。

在今年公布的最終名單中，共有三位台灣球員與一位具有台灣血統的打者入選，分別是效力於運動家的投手沙子宸、西雅圖水手的投手林鉑濬、聖地牙哥教士的投手蘇嵐鴻，以及芝加哥小熊體系、具有台灣血統的內野手強納森・龍（Jonathon Long），讓今年的新秀對抗賽也出現「台灣元素對決」的看點。

具有台灣血統的強打內野手強納森・龍是2023年選秀第九輪指名球員，在台灣綽號「龍仔」，過去一季他在高階小聯盟繳出亮眼成績，打擊率突破三成並展現長打能力，逐漸成為小熊農場的重要潛力打者，也被視為未來有機會挑戰大聯盟的內野新秀之一。

而在投手方面，運動家體系右投沙子宸，他在小聯盟以速球與變化球的搭配逐漸嶄露頭角，是球團培養中的潛力投手之一。沙子宸的球路具備不錯的壓制力，近年在小聯盟逐步累積先發經驗，被認為有機會在未來幾年向更高層級挑戰。

另一位入選的是水手體系投手林鉑濬。水手農場系統近年以培養投手聞名，林鉑濬也被視為具有潛力的年輕臂力之一。他的投球特色在於球速與控球能力兼具，並逐步磨練變化球武器，希望在未來能夠提升三振能力與穩定度。能夠入選新秀對抗賽名單，也代表球團對他未來發展的期待。

至於教士體系的蘇嵐鴻，同樣是台灣旅美投手中的新世代代表。蘇嵐鴻在進入職業體系後逐步適應美國小聯盟節奏，憑藉不錯的球速與投球機制，被視為球團長期培養的投手之一。此次入選新秀對抗賽，不僅是對他實力的肯定，也讓他有機會在更高曝光度的舞台展現自己。

賽程方面，今年的新秀對抗賽將於3月20日至3月23日之間舉行。其中一場比賽更可能出現台灣球員同場對決的情況。美東時間3月21日晚間，教士隊將對上小熊隊，屆時蘇嵐鴻與龍仔有機會在同一場比賽登場，形成「台灣血統對決台灣投手」的話題。

新秀對抗賽自推出以來，被視為大聯盟展示未來之星的重要平台。賽事集合各隊農場最具潛力的新秀，讓球迷能夠提前看到未來可能站上大聯盟舞台的球員。過去兩年的參賽名單中，已有不少球員之後成功登上大聯盟甚至成為明星球員，因此這項賽事也逐漸受到球迷與球探高度關注。

隨著比賽即將登場，台灣球迷也將有機會透過MLB官方平台觀看賽事直播。若這幾位球員能在比賽中有亮眼表現，無疑將為自己的職業生涯再添重要履歷，也讓外界更加期待他們未來挑戰大聯盟舞台的那一天。