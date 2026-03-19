好市多1.5元熱狗套餐要漲價嗎？CEO說了

好市多的招牌熱狗價格40年不變，華人到好市多購物也不忘隨手買一份吃吃。（記者楊青╱攝影）

通膨持續、外食價格節節攀升，而美式賣場龍頭好市多 一項長達40年的「不漲價傳奇」，近日再成焦點。該公司日前重申，廣受消費者喜愛的1.5美元熱狗加汽水套餐，短期內不會漲價。

好市多執行長Ron Vachris日前在一段網路「CEO試吃影片」中，在門市美食區品嚐熱狗時表示，只要他還在任，熱狗價格就不會改變。他強調，該產品代表公司「高品質與高性價比」的核心價值。

好市多售價1.5美元的熱狗套餐，自1980年代推出以來從未調整，已成為好市多最具代表性的商品之一。根據公司資料，2025會計年度該套餐銷量突破2億4500萬份，創歷史新高，顯示在物價上漲壓力下，平價餐點更受消費者青睞。

零售分析機構GlobalData專家指出，維持熱狗低價，象徵好市多對消費者「提供價值」的承諾，也是一種品牌策略。事實上，若該套餐隨通膨調整，現今售價應約達4.65美元，幾乎是現行價格的三倍。

業界認為，熱狗套餐雖利潤有限，卻成功帶動顧客忠誠度，進而支撐會員制度。數據顯示，好市多的會員費在2025年貢獻該公司約64%的利潤，顯示這類「招牌低價商品」對整體營運具關鍵作用。

回顧歷史，好市多熱狗最早在1985年的俄勒岡州波特蘭門市外由攤販銷售，因反應熱烈，公司隨後正式納入美食區經營，甚至早期美食區曾命名為「Cafe 150」，凸顯該產品的重要性。

儘管內部曾面臨成本壓力，好市多仍堅守價格。前執行長W. Craig Jelinek曾透露，創辦人Jim Sinegal明確反對漲價，並要求團隊「想辦法解決」成本上漲問題。為此，好市多2008年改為使用自製熱狗，在加州與伊利諾州設廠生產，以維持價格穩定。