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想找便宜油？好市多首個獨立加油站要來了

米慎維埃和訊
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好市多（Costco）宣布將於今年夏季在南加州橙縣Mission Viejo開設首座「獨立式」加油站，為尋求較低油價的駕駛人提供新選擇，幫助大家省錢。（取自Mission Viejo市府）
好市多（Costco）宣布將於今年夏季在南加州橙縣Mission Viejo開設首座「獨立式」加油站，為尋求較低油價的駕駛人提供新選擇，幫助大家省錢。（取自Mission Viejo市府）

加州油價持續高漲，繼續穩坐「全國冠軍」。好市多宣布將於今夏在南加州橙縣開設首座「獨立式」加油站，為尋求較低油價的駕駛人提供新選擇。

這座全新加油站將設在橙縣米慎維埃和（Mission Viejo）的El Paseo路25732號，該處原為全國連鎖臥室及廚浴用品店Bed Bath & Beyond的門店。好市多的這座新獨立加油站，將設置20組加油設備、共40個油槍，是目前當地規模最大的加油設施之一。與傳統附設於倉儲賣場旁的好市多加油站不同，此油站獨立營運，不販售其他商品或服務，但仍維持會員專屬使用模式。

米慎維埃和市府對好市多選擇在他們城市開設首家獨立式加油站表示歡迎，市府表示，該項目預計為當地帶來穩定稅收。油站預計6月正式啟用，營業時間為每日清晨5時至晚10時，每天服務15個小時。

好市多此一布局，正值加州油價再度上揚之際，因此受到關注。根據AAA最新數據，截至19日，加州普通汽油平均價格已達每加侖5.61美元，持續高於全美平均。近期國際油價波動，油價上漲呈現「全國同步升、加州特別高」的現象。根據最新數據，全美平均油價約為每加侖3.8至3.9美元，換言之，加州與全美平均的價差接近1.7至2美元。

南加州作為通勤人口密集區，油價變動對民生影響尤為明顯。有華人居民表示，近月來加油開支明顯增加，尤其對需長距離通勤的上班族而言負擔更重。部分駕駛人已開始刻意比較不同品牌油價，甚至繞路前往價格較低的加油站，以節省支出。

好市多加油站長期以價格相對低廉著稱，通常每加侖可較周邊市場價低出數十美分，因此新站啟用後，預料將吸引大量會員車流，甚至可能對周邊油價形成一定壓力。

除南加州外，好市多亦同步推進其他地區布局，包括在夏威夷興建另一座獨立加油站，預計2027年完工。

這座全新加油站將設在橙縣Mission Viejo的El Paseo路25732...
這座全新加油站將設在橙縣Mission Viejo的El Paseo路25732號，該處原為Bed Bath & Beyond的門店。（谷歌地圖）

這座全新加油站將設在橙縣Mission Viejo的El Paseo路25732...
這座全新加油站將設在橙縣Mission Viejo的El Paseo路25732號，該處原為Bed Bath & Beyond的門店。（谷歌地圖）

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