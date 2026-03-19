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志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬

洛杉磯訊
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拉米拉達高地長者生活社區外觀。該機構近日爆出志工涉嫌性侵失智長者，引發安全管理爭議。（google地圖截圖）
拉米拉達高地長者生活社區外觀。該機構近日爆出志工涉嫌性侵失智長者，引發安全管理爭議。（google地圖截圖）

洛杉磯縣一長者照護機構，近日爆發志工涉嫌性侵失智長者案件。受害家屬指出，機構管理鬆散釀禍，不僅未能有效保障住戶安全，事後處理亦引發質疑，已對涉案志工及營運單位提起2500萬美元民事求償，案件同時進入刑事審理程序。

據fox 11電視台報導，受害者女兒安德森（Camyl Anderson）於四年前將母親安置於拉米拉達岡長者生活社區（La Mirada Heights Senior Living Community）。檢方指出，該機構一名鋼琴志工阿爾瓦拉多（Jonathan Alvarado）於去年夏天涉嫌在房內性侵該長者。

由於母親出現失智相關症狀，安德森先前在房內裝設監控設備。案發影像顯示，阿爾瓦拉多進入房間後脫去衣物，隨後將保險套丟入垃圾桶並重新穿衣，整個過程均被攝錄。

案發時受害者女兒安德森正在上班，手機突然收到居家監控系統的動態通知。她查看畫面，發現房內出現陌生男子，隨即致電機構通報，之後有兩工作人員進入房內查看情況。

目前阿爾瓦拉多面臨兩項重罪指控，包括強暴罪及對受扶養成人從事猥褻行為罪，案件已進入司法程序。家屬與律師質疑洛杉磯縣地方檢察官辦公室辦案進度緩慢，亦未對外公開案情，憂心可能仍有其他受害者未被發現。律師Dominique Westmoreland指出，社會對長者照護機構本應有基本安全期待，但本案顯示相關保障明顯不足。

Fox11電視台記者前往該長者社區查詢，現場管理人員未接受採訪，後透過書面聲明表示，住戶安全與福祉為首要考量，對相關指控深感震驚，將全力配合刑事調查；因案件仍在審理中，且基於住戶隱私，不便進一步評論。

家屬並指機構在管理上存在疏失，未盡防範責任，形同為嫌犯提供可乘之機，應負相應法律責任。目前安德森已對機構與嫌犯提出民事訴訟，求償2500萬美元。

洛杉磯縣地方檢察官辦公室則回應，本案曾被退回補充調查，被告已於今年1月出庭，目前仍在進行初步聽證。檢方並表示，本案由洛杉磯縣警局負責調查，迄今未接獲其他潛在受害者相關通報。

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