經濟艙越來越窄？美國這個廉航意外地空間最大

現在航空公司為提高載客量與營收，普遍採取更緊湊客艙布局，且美國法規對座位大小無規定讓航空公司還能理所應當把經濟艙座位越坐越小。（記者張宏／攝影）

是否覺得經濟艙越來越擠？全球主要航空公司經濟艙座位空間40年縮水四英寸。航空公司為提高載客量與營收，普遍採取更緊湊客艙布局，且美國法規對座位大小無規定，讓航空公司能理所應當把經濟艙座位「越坐越小」。在美國市場，這家廉航意外很大方，腿部空間排第一。

華人Lucy徐最近乘坐大韓航空。她說，現在不只前後排間距變小，座位寬度也在減，她的飛機座位是3-4-3格局座位，她坐在中間的四人一排，腿部空間尚可，但座位寬度「太可怕」，一排四個女性都要隨時摩肩接踵。相比亞洲的航司，美國航司的位置設計有過之而無不及；她十多年前坐波音777，經濟艙都是3-3-3格局，現在美聯航居然用3-4-3這種只有在大飛機（例如波音747、空客A380）才用的格局。

據Simpleflying報導，隨著商務艙與高端經濟艙持續升級，其提供的更大個人空間與更舒適座椅，直接導致經濟艙縮水。另外現在乘客體型普遍增加，也讓「座位縮水」更加明顯。目前一般經濟艙的座距（Seat Pitch）通常在28至32英寸之間。

CBS電視台報導，2026年初，一段由加拿大廉航西捷航空（WestJet）乘客發布的TikTok影片（用戶名@amanda_rae.13）迅速走紅，影片顯示在航空公司新配置的飛機上，乘客們坐得非常擁擠，膝蓋幾乎無法活動。但WestJet航空28英寸空間還不是最糟糕，該航空還在較窄排座椅上選擇不可傾斜座椅，不過此舉因引發抗議而暫停。

研究機構OAG數據顯示，美國廉航捷藍（JetBlue）意外成為美國市場經濟艙腿部空間最大的航空公司，平均座距達32.7英寸。美國排名第二的是西南航空，平均座距31.7英寸。平均座距達32.7英寸。美國排名第二的是西南航空，平均座距31.7英寸接著是達美航空和阿拉斯加航空平均約31英寸。美國航空和美聯航則分別是30.3英寸與30英寸。廉航Frontier Airlines與Spirit Airlines座距僅約28英寸，可謂最緊湊配置。

對比美國，亞洲國家航空公司經濟艙舒適度方面表現突出。尤其是日本航空（JAL）與全日空（ANA）長期以寬敞經濟艙聞名，其長程航班座距可達34英寸。日本航空的Sky Wider座椅屢獲殊榮，被譽為最佳經濟艙座椅。全日空新款Recaro座椅將於今年夏季在波音787-9上推出，坐距將增加1英寸，座椅傾斜角度增加1.5倍，總共可傾斜7英寸，是全球經濟艙座椅中傾斜角度最大座椅之一。阿聯酋航空在Airbus A380經濟艙座距同樣達34英寸，大韓航空和阿曼航空的經濟艙座椅也很寬敞，阿曼航空波音787經濟艙座椅間距為34英寸，大韓航空的遠程機隊也採用34吋的座椅間距。國泰航空的Airbus A350-1000與新加坡航空A380經濟艙則普遍維持在32英寸左右。

經濟艙設計核心，仍是「最大化載客量」。只要每排座距縮減1英寸，航空公司就可能在窄體客機中增加一整排座位，長期下來能為航空公司帶來可觀收入。聯邦運輸管理局並未規定最小座位尺寸，只要求飛機在緊急情況下能在90秒內完成撤離，因此航空公司在座位設計上仍有相當大的調整空間。建議旅客在訂票前可查看飛機座位圖，並注意座距、座位寬度與椅背傾斜角度。選擇緊急出口座位或隔板座位（Bulkhead）通常能獲得更大腿部空間，但部分座位需額外付費，且可能伴隨一定限制。

美國航空公司經濟艙座位空間排行 記者張宏製表