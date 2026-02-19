好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

正值傳統的農曆春節，象徵團圓甜蜜的元宵節 即將到來。南加好市多 （Costco）一款外形精緻、口味地道的柿子造型芝麻湯圓正在促銷，幾乎半價出售，華人排隊搶購，買回家迫不及待煮了吃，大讚「顏值高，好吃又便宜」。

這款柿子造型的冷凍黑芝麻湯圓，來自食品品牌思念（Synear），從包裝到成品外觀都頗具巧思。每顆湯圓做成小巧可愛的柿子形狀，橙紅色外皮搭配綠色葉子，寓指「柿柿如意」，十分契合春節與元宵節的吉祥象徵。包裝上可見湯圓的立體造型，不少顧客表示「第一眼就被可愛外觀吸引。」甚至有人笑稱「像藝術品一樣捨不得煮。」

華人張女士日前在洛杉磯縣阿罕布拉市的好市多，發現這款柿子湯圓，原價12.99美元，現折扣價6.99美元，接近半價出售，折扣截止3月1日，各地價格以好市多門店實際標價為準。當天冰櫃旁站著很多華人，都在買造型可愛的柿子湯圓，張女士也加入搶購隊伍，買回去品嘗後表示，「好吃又便宜，一定要趕在折扣結束前再買幾包囤貨。」

這款33.3盎司裝的柿子湯圓，共有30個，大包裝袋中分三盒單獨裝，折扣價後，每個湯圓僅20美分多，比華人超市 的普通湯圓還便宜不少。對家庭人口較多或準備節日聚餐的消費者而言，性價比相當高。產品包裝標示「5分鐘即可煮好」，只需將湯圓放入沸水中，待其全部浮起再煮數分鐘即可食用，無需提前解凍。

張女士拍攝煮湯圓過程，可愛的柿子湯圓在沸水中浮起，橙綠相間，甚是好看。除吸睛的外表，真正讓人驚艷的是口感。張女士表示，煮熟後的湯圓外皮軟糯但不黏牙，黑芝麻餡料十分飽滿，咬開後香氣濃郁，甜度適中。「芝麻餡很多，不像有些速凍湯圓只有一點點內餡。」一名顧客分享，「家裡老人孩子都很喜歡。」柿子造型在碗中漂浮，看起來非常喜慶，特別適合節日拍照分享。

社群媒體上，這款別具風格的湯圓同樣收穫大量好評。不少華人網友在小紅書、微信群分享購買心得，稱其為「今年最值得囤的元宵節食品。」有人提到，與傳統白色湯圓相比，柿子造型更具節日氛圍，端上桌瞬間就能感受到喜氣；也有網友建議可搭配桂花糖水或紅棗湯一起食用，風味更佳。