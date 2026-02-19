我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華婦收移民局信要立即離境 律師：2年難再來

男不滿房屋保險費變貴決定棄保 專家搖頭：長期更花錢

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

記者邵敏╱洛杉磯即時報導
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

正值傳統的農曆春節，象徵團圓甜蜜的元宵節即將到來。南加好市多（Costco）一款外形精緻、口味地道的柿子造型芝麻湯圓正在促銷，幾乎半價出售，華人排隊搶購，買回家迫不及待煮了吃，大讚「顏值高，好吃又便宜」。

這款柿子造型的冷凍黑芝麻湯圓，來自食品品牌思念（Synear），從包裝到成品外觀都頗具巧思。每顆湯圓做成小巧可愛的柿子形狀，橙紅色外皮搭配綠色葉子，寓指「柿柿如意」，十分契合春節與元宵節的吉祥象徵。包裝上可見湯圓的立體造型，不少顧客表示「第一眼就被可愛外觀吸引。」甚至有人笑稱「像藝術品一樣捨不得煮。」

華人張女士日前在洛杉磯縣阿罕布拉市的好市多，發現這款柿子湯圓，原價12.99美元，現折扣價6.99美元，接近半價出售，折扣截止3月1日，各地價格以好市多門店實際標價為準。當天冰櫃旁站著很多華人，都在買造型可愛的柿子湯圓，張女士也加入搶購隊伍，買回去品嘗後表示，「好吃又便宜，一定要趕在折扣結束前再買幾包囤貨。」

這款33.3盎司裝的柿子湯圓，共有30個，大包裝袋中分三盒單獨裝，折扣價後，每個湯圓僅20美分多，比華人超市的普通湯圓還便宜不少。對家庭人口較多或準備節日聚餐的消費者而言，性價比相當高。產品包裝標示「5分鐘即可煮好」，只需將湯圓放入沸水中，待其全部浮起再煮數分鐘即可食用，無需提前解凍。

張女士拍攝煮湯圓過程，可愛的柿子湯圓在沸水中浮起，橙綠相間，甚是好看。除吸睛的外表，真正讓人驚艷的是口感。張女士表示，煮熟後的湯圓外皮軟糯但不黏牙，黑芝麻餡料十分飽滿，咬開後香氣濃郁，甜度適中。「芝麻餡很多，不像有些速凍湯圓只有一點點內餡。」一名顧客分享，「家裡老人孩子都很喜歡。」柿子造型在碗中漂浮，看起來非常喜慶，特別適合節日拍照分享。

社群媒體上，這款別具風格的湯圓同樣收穫大量好評。不少華人網友在小紅書、微信群分享購買心得，稱其為「今年最值得囤的元宵節食品。」有人提到，與傳統白色湯圓相比，柿子造型更具節日氛圍，端上桌瞬間就能感受到喜氣；也有網友建議可搭配桂花糖水或紅棗湯一起食用，風味更佳。

湯圓在華人文化中象徵團圓，每年正月十五元宵節，無論身在何處，許多華人都會煮上一碗湯圓，寄託思念與祝福。移居洛杉磯多年的張女士表示，「以前專門去華人超市才買得到湯圓，現在在好市多就有，感覺主流社會越來越接受亞洲食品、以及食品背後的東方傳統文化。」

可愛的柿子湯圓在沸水中浮起，橙綠相間，甚是好看。（記者邵敏╱攝影）
可愛的柿子湯圓在沸水中浮起，橙綠相間，甚是好看。（記者邵敏╱攝影）
好市多柿子湯圓近半價出售，原價12.99美元，現6.99美元。（記者邵敏╱攝影）
好市多柿子湯圓近半價出售，原價12.99美元，現6.99美元。（記者邵敏╱攝影）

世報陪您半世紀

華人超市 好市多 元宵節

上一則

華婦年初一收移民局信要立即離境 律師:2年難再來

延伸閱讀

好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益

好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益
烤雞加工廠疑細菌超標 好市多再被告

烤雞加工廠疑細菌超標 好市多再被告
雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟

雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟
不用再跑門市排隊填單？好市多將推線上訂蛋糕

不用再跑門市排隊填單？好市多將推線上訂蛋糕
好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失
好市多這款禮卡 變廢卡 消費者恐難追回損失

好市多這款禮卡 變廢卡 消費者恐難追回損失

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
近日，好市多新上架馬年水果：麝香葡萄，在同類商品價格比較下，十分實惠。（記者王若然／攝影）

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

2026-02-12 22:06
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
爾灣市一間超市近日發現摻有白色粉末的偽造鈔票，2名員工在接觸後出現頭暈症狀送醫檢查。圖為示意圖。(取材自Pexels╱Jonathan Borba攝影）

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

2026-02-12 18:11
聯合航空爆重大疏失。(路透)

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

2026-02-13 14:07

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾