這五款車二手車市折舊率最低 第一名你想不到

編譯陳盈霖／即時報導
豐田4Runner抗折舊，受許多家庭歡迎的SUV。（取材自Toyota網頁）
洛杉磯KTLA5電視台報導，新車市場中，折舊一直是車主最難忽視，卻最容易低估的成本。多數車輛落地後即開始折舊，幾年內便可能折舊30%至40%，直接影響未來轉售、舊換新評估，甚至保險理賠金。在SUV與皮卡成為主流，房車與部分電動車貶值更快的市場結構下，車款之間的保值差距，往往是數千美元的落差。

然市場中仍有少數車款有著驚人的保值能力，甚至讓二手買家主動尋找。以下是五種能在折舊市場中逆行、長期保值的車款：

第五名：福特（Ford）Bronco

這台車長期名列SUV保值排行榜頂端，許多車型三年後仍可維持原價的65%至70%，五年後，貶值率甚至低於許多並非主打越野性能的中型SUV。這種保值力，很大程度歸功於供不應求，消費者多年來對這款車趨之若鶩，但供應始終無法滿足需求。

Bornco的魅力在於其卓越的性能，二手市場買家往往更看重真正的越野裝備。雙門Bronco及配備Sasquatch套件的車型保值性最佳，手排版折舊幅度甚至低於自排，在其他車型中相當少見。這是款人們會主動尋找的選擇。

第四名：豐田（Toyota）4Runner

該車款一般來說，五年後保值率約60%至65%，最吸引買家的是該車的「可靠性」，這是建立在豐田數十年實際經驗上，加上該款車的大樑結構，是多數現代跨界SUV放棄的設計，可想而知是款堅固耐用、性能卓越的車。

二手4Runner的成交價常常高得讓會計師皺眉，因為其不符合一般車輛折舊邏輯。TRD Pro這類偏向越野的車型特別保值，因其吸引「真正需要這種能力的買家」。而豐田保守的工程哲學，不每隔幾年就大改款，讓舊款4Runner在新車旁看起來也不過時，使其二手車保值率居高不下。

第三名：豐田Tundra

這款車在轉售市場中，五年後仍可能保留約60%價值，雖然全尺寸皮卡本來就比轎車保值，但該款車仍優於不少競爭對手，主要的關鍵是，買家信賴其動力系統和整體耐用性，即使是渦輪增壓版也不例外。特殊版本與高階配備，如2025年款Rally套件等，貶值速度也往往低於基本車款。

在美國，二手卡車市場需求依然強勁，特別是在油價並未大幅攀升時，因對某些人來說，卡車是工具，對另一些人而言，卡車是情感行消費，「這是項披著玩具外衣的金融資產」。

第二名：豐田Tacoma

該車款一般五年後仍可保留約65%價值，某些研究中甚至排名第一，二手市場比新車市場更強勢，更是前所未聞，主要原因是其可靠度的口碑無可匹敵，是私人買家與經銷商爭搶的二手車。

TRD Off-Road與TRD Pro等越野取向車型貶值幅度最小。手排車在Tacoma車迷中仍有著許多死忠粉。大型車隊買家通常不會大量採購該款車，有助於維持零售市場保值性。

第一名：保時捷911（Porsche 911）

此款連財務分析師都會困惑，但這是美國折舊最低的量產車。3年後，有些車型仍能保留超過9成的原始建議售價，某些市場甚至可能升值。這完全違反一般汽車邏輯。限量生產讓供給受到控制，強大的車迷需求，讓買家看到二手911時會毫不手軟。保時捷也避免激進的設計大改款，舊款車不會瞬間過時。

由於買家信任其長期維修支援與零件供應，擁有一輛911在財務上顯得安全。雖然新車價格高昂，但其轉售表現讓折舊幾乎變得無關緊要。

許多車落地後就開始折舊，然仍有幾款車在二手市場屹立不搖。圖為折舊率最低的車款，保...
許多車落地後就開始折舊，然仍有幾款車在二手市場屹立不搖。圖為折舊率最低的車款，保時捷911。（取材自保時捷官網）

豐田 SUV 二手車

