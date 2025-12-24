我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／2025大事：川普就任的這一年

學貸違約者明年起扣薪還債…今日你應知道5件事

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
7旬華女過馬路時被車輛撞擊身亡，位於Gale Avenue和Valencia Avenue附近。（谷歌地圖）
7旬華女過馬路時被車輛撞擊身亡，位於Gale Avenue和Valencia Avenue附近。（谷歌地圖）

洛杉磯縣哈岡地區（Hacienda Heights）日前發生致命車禍，7旬華女長者過馬路時，被車輛撞擊，當場死亡。事發在聖誕節前夕，數據顯示，僅洛杉磯市每年就發生幾百起交通死亡事故，洛杉磯縣平均每天約發生160起嚴重或致命事故，交通事故位居死亡原因前列。

據CBS電視台等媒體綜合報導，當局正在調查一名73歲婦女，在哈岡地區被車輛撞擊身亡的交通事故。洛縣法醫辦公室確認受害者是翁紅英（Hongying Weng，音譯）。

洛縣消防部門稱，事發在21日下午5時20分左右，翁紅英行走時遭車輛撞擊身亡，地點位於蓋爾大道（Gale Avenue）和瓦倫西亞大道（Valencia Avenue）附近，谷歌地圖顯示，街道兩旁都是居民房。加州公路巡警局（CHP）接到報警後抵達現場，發現受害女躺在街道。經醫護人員確認，翁紅英已身亡。

調查人員尚未透露司機是否停車配合調查，目前尚無人員被捕。電視台的直升機航拍事故現場，畫面顯示受害者遺體覆蓋白布，位道路中央。現場有多輛巡邏車、以及一輛停放在拖車平板上的皮卡車，尚不確定這輛皮卡車是否涉及此次致命車禍事故。

柏克萊加大（UC Berkeley）安全交通研究與教育中心（SafeTREC）、及其「交通傷害地圖系統」（TIMS）顯示，洛杉磯縣致命交通事故數量，在加州名列前茅。

數據顯示，僅洛杉磯市2022年就發生超過300起交通死亡事故，創下20年來的最高紀錄。最新的洛杉磯縣數據呈現令人憂心趨勢，每年嚴重或致命交通事故的數量，從2023年約4萬起，攀升至2024年的5.8萬起（暫定數據），平均每天約發生160起嚴重或致命事故。

行人在交通事故中最容易受到傷害，占該地區交通死亡人數的三分之一以上。多數致命行人事故發生在城區，且集中於傍晚或夜間時段。數據分析顯示，不安全車速以及行人違規行為，是最常見的肇事因素之一。

洛杉磯 加州 洛縣

上一則

環球影城停車最高漲到80元 遊客還沒玩就被宰？

延伸閱讀

動盪時刻尋慰藉…聖誕歌曲比以往受歡迎 音樂公司賺得響叮噹 

動盪時刻尋慰藉…聖誕歌曲比以往受歡迎 音樂公司賺得響叮噹 
德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠

德國小鎮聖誕郵局收信28萬封 台灣來信居全球之冠
交換禮物、做祝賀影片…營造聖誕歡樂氣氛 手機App包辦

交換禮物、做祝賀影片…營造聖誕歡樂氣氛 手機App包辦
醜毛衣迎聖誕 洛杉磯華人做公益捐助動保

醜毛衣迎聖誕 洛杉磯華人做公益捐助動保
洪水、野火警報 洛縣公布撤離資訊 民眾可領沙包

洪水、野火警報 洛縣公布撤離資訊 民眾可領沙包

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了