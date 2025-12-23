洪水警報籠罩南加 洛縣公布撤離資訊、民眾可領沙包

洛杉磯縣因應南加即將來襲的強烈暴風雨，針對野火災區發布撤離警示，並公布互動地圖供民眾即時查詢。（圖片來源：洛杉磯縣官方互動地圖）

一場強烈風暴24日起侵襲南加 ，洛杉磯 縣政府發布互動地圖，提供民眾即時查詢撤離警示資訊，以利因應可能的山洪與土石流災情。

國家氣象局已對洛杉磯縣大部分區域發布24日下午4時至26日晚10時的「洪水警報（Flash Flood Watch）」。氣象單位警告，此波豪雨恐造成山洪暴發，可能在野火災後地區引發土石流，須提高警覺。截至23日，洛縣 多個鄰近野火災區的社區，已陸續發布撤離警示。寶馬山（Palisades）、日落（Sunset）與赫斯特（Hurst）三處野火遺址周邊地區，24日上午11時至26日晚11時，將處撤離警告狀態。

部分高風險地點，已發布撤離令，洛杉磯市警局（LAPD）派員逐戶敲門通知，協助居民儘早因應風險。

洛杉磯縣消防局提醒，民眾可前往各地消防分局免費領取沙包，另有部分指定地點提供免費沙土供取用，以協助防災備勤。

洛縣政府亦上線官方互動地圖，更新各區撤離警示與災害相關資訊，網址為：https://protect.genasys.com/search?z=7.566388769290892&latlon=34.03098813866265%2C-117.73163117019345。