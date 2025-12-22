聖誕節想外食？這些餐廳將照常營業

在南加華人聚居區，不少中餐廳會在聖誕節當天營業。圖為24年聖誕節一家中餐廳的用餐情況，人氣火爆。（記者劉子為/攝影）

隨著聖誕節 來臨，對於外出旅遊途中需要簡單用餐，或不打算親自準備聖誕大餐的民眾而言，部分速食與連鎖餐廳仍將在聖誕節當天營業，提供用餐選項。不過，各地門市營業時間可能有所不同，業者建議消費者事先透過官方網站或手機應用程式，查詢所在地門市的實際營業時段。

根據KTLA電視台報導，在華人 讀者較為熟悉的連鎖品牌中，麥當勞（McDonald's）、星巴克 （Starbucks）多數門市預計於聖誕節當天維持營業；漢堡王（Burger King）、肯德基（KFC）及Dunkin' 部分門市亦可能開放，但實際情況仍需以各店公告為準。

其他預計在聖誕節當天開門營業的連鎖餐廳還包括Applebee's、Arby's、Denny's、Domino's、IHOP、Jack in the Box、Qdoba、Red Lobster、Waffle House 及Wendy's。此外，Noodles & Company、Panera Bread也提醒顧客，假期營業時間依各地門市而異，建議自行向當地餐廳確認。

相較之下，部分連鎖餐廳將僅在平安夜開放，並於聖誕節當天歇業，包括Chick-fil-A、Culver's、In-N-Out、Jersey Mike's、Olive Garden、Raising Cane's、Ruth's Chris Steak House及Taco Bell。

此外，Dairy Queen部分加盟門市已確認平安夜將以有限時段營業，聖誕節當天則暫停營業。至於Chipotle，多數門市將於平安夜當地時間下午3時打烊；Cracker Barrel則於下午2時結束營業，兩家皆於聖誕節當天休息。

除美式連鎖快餐，在南加華人聚居地區，包括聖蓋博谷一帶，不少中餐廳往往在聖誕節當天照常營業，成為華人家庭與不過西方節慶民眾的重要用餐選項。由於各店安排不一，建議民眾提前向想去的餐廳查詢聖誕節當日營業情況。

在零售方面，多數商店於聖誕節當天將暫停營業；若僅需購買零食或飲料，多數加油站與便利商店仍會在假期期間照常開放。