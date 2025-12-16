我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」

川普擴大旅行禁令至30多國 新增5國全面禁入、15國遭限制

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

記者張宏/洛杉磯即時報導
因為對刊登廣告事宜沒有把關，華人按摩業業者馬小姐險涉淫媒罪。 （示意圖取自Pexels╱ Tima Miroshnichenko）
因為對刊登廣告事宜沒有把關，華人按摩業業者馬小姐險涉淫媒罪。 （示意圖取自Pexels╱ Tima Miroshnichenko）

華人按摩店女老闆本份做生意，卻總有客人要求「全套服務」（Full Service，即包含性交的服務），且還被控淫媒罪。華人按摩業者馬小姐來美國打拚十年，幾年前她接手范杜拉縣一家按摩店，一家網絡行銷公司號稱能為其推廣，成為以上情況的始作俑者。

鄧洪是馬小姐的代理律師，鄧洪表示，馬小姐按摩店租金不低，她投入多年積蓄，但開張頭幾個月生意很冷清，附近顧客多是白人，她英文不好，也不懂線上推廣，可能是其中原因。馬小姐正發愁時，有人打電話自稱網絡行銷公司，說每月只要付1000美元，就能幫她在網上推廣，可吸引大量客源。

馬小姐為挽救生意和對方簽約，之後打來的電話變多，顧客也陸續上門；但奇怪的是，很多客人進門後問的「不是按摩多少錢」，而是「有沒有特別服務？」，甚至有人直接提出要全套服務。馬小姐嚇壞，連忙拒絕。她從沒打算做違法的事，只想靠正規按摩維持生活。她不懂為什麼客人會這樣。隨後某天警方突襲，她的店被控涉賣淫場所經營，她被當場逮捕，罪名是淫媒罪（Pimping and Pandering），觸犯刑法第266條，保釋金10萬美元。

馬小姐震驚又冤枉，她從未提供任何色情服務，一直拒絕客人的違法要求。為什麼成淫媒？鄧洪解釋，他調閱檢方證據，發現警方從網絡反查到她店鋪的電話號碼，且該號碼出現在多個成人娛樂情色按摩網。廣告裡配置大量亞裔女性裸露照片，寫著「漂亮東方女孩，保證讓你滿意收場（Beautiful Oriental Girls, Happy Ending Guaranteed）」、「頂級亞洲按摩，徹底放鬆身心（Best Asian Massage, Full Relaxation）」。

檢察官指出，這類用語在執法界被公認為是性交易的黑話，而這些廣告全部指向她的電話號碼。廣告是她花錢委託行銷公司刊登，檢方認為，業主要為自己的廣告內容負責。「沒人會相信業者完全不知道廣告上寫了什麼。廣告只要掛業主的名字與電話，就要承擔責任」。

最後經過談判，馬小姐從淫媒罪降為經營未註冊按摩店，以罰金與緩刑結案，但仍留案底。鄧洪表示，這種案件在南加並不少見，許多華人按摩業者英文不佳、依賴廣告代辦公司，一不小心就被放上成人按摩網。有公司為吸引點擊量，故意用曖昧字眼、配合性感照片來提高曝光率，卻不告知業主。警方通常透過反查電話或評論追蹤鎖定目標，只要在網站或按摩論壇出現「全套服務」、「Happy Ending」等關鍵詞，就會被列為潛在性交易場所，再由臥底警察上門測試。一旦被控淫媒罪，不僅面臨刑事起訴，還可能被移民局視為涉性犯罪，影響綠卡或入籍。

經營按摩或類似服務業，廣告絕不能全權交給他人。廣告刊登前，業主須親自要求廣告商提供草稿，若看不懂，請找能信任朋友或律師幫忙翻譯。用自己電話反查如Google Search / Yelp / Phone Lookup，看看廣告出現在什麼網站，及定期檢查是否有人惡意轉載廣告到成人平台。

華人 租金 亞裔

上一則

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」

延伸閱讀

女童遭虐餓死、全身13處骨折 養父自殺養母被控

女童遭虐餓死、全身13處骨折 養父自殺養母被控
移民專頁／身分「黑掉」後婚姻綠卡面試 恐被ICE逮捕

移民專頁／身分「黑掉」後婚姻綠卡面試 恐被ICE逮捕
移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查

移民局「翻舊帳」 華人10年前來美產子再次入境遭查
身分「黑掉」 與公民結婚仍恐被ICE逮捕

身分「黑掉」 與公民結婚仍恐被ICE逮捕
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

租客種大麻 華人房東差點失去房子

租客種大麻 華人房東差點失去房子

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」