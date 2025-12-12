大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結果...

亞凱迪亞華人店家辛苦栽種三年聖誕樹本來計畫聖誕節時妝點一新，結果日前傍晚時分被人直接搬走，幸好監控錄像拍下一切。（讀者提供）

大金鍊子「潮男」趁著傍晚時分竟然去偷聖誕樹，結局很反轉。亞凱迪亞華人 店家辛苦栽種三年聖誕樹，本來計畫聖誕節 時妝點一新，結果日前被兩人直接搬走，幸好監控錄像拍下一切。

位於亞市Duarte路一家華人店家，在店門種了六、七個大盆植物，如雞蛋花、龜背竹、睡蓮等，其體型巨大且健康有活力，遠遠看起來很醒目，以為該店是賣植物的。店家劉先生說，從他租賃該鋪位時就種下這些植物，主要是用來美化環境和防止盜賊開車直接撞進店裡。種植植物還需向業主和城市申請許可，這些植物花了他很多心血，但估計是因為植物長得漂亮，時不時有人會順手拔走一把薄荷，或直接把水缸裡的睡蓮蓮花拿走。

劉先生說，最近估計是聖誕節臨近，有人開始打他聖誕樹的主意。9日晚6時，一名脖子上戴粗金鍊，耳朵帶著包耳耳機，身穿牛仔服的「潮男」在其門前的聖誕樹周圍晃悠，從監控可以看到，該男子上半身沒有移動，但腳沒閒著，一點點把聖誕樹踢到柱子另一邊，然後彎下腰，以迅雷不及掩耳的速度把幾十磅的聖誕樹盆栽抱到汽車後備箱，隨後和同夥一起駕車離開。

當發現聖誕樹被偷時，劉先生欲哭無淚。他說，這是三年前他從超市花20美元買的，然後一點點養大。聖誕樹本身不值錢，但是要花費很多心血，為了讓其造型均勻、漂亮，還要時不時轉換朝陽方向，本來想聖誕節裝飾起來做聖誕樹，結果就這麼被人偷走。

幸虧監控錄像拍到盜賊同夥駕駛車輛的車牌號，劉先生說，他報警後，警察在路上巡邏時竟遇到這輛車。警察詢問他是否偷了一棵聖誕樹，對方矢口否認，但承認是朋友偷的。警方讓其將聖誕樹歸還，結果轉天這棵養了三年的寶貝樹就原封不動回到原有位置，好像從來沒有被偷走一樣。