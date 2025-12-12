我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美17年華女移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

大金鍊潮男偷聖誕樹 華人苦喊心血沒了 結果...

記者張宏╱亞凱迪亞即時報導
亞凱迪亞華人店家辛苦栽種三年聖誕樹本來計畫聖誕節時妝點一新，結果日前傍晚時分被人直接搬走，幸好監控錄像拍下一切。（讀者提供）
亞凱迪亞華人店家辛苦栽種三年聖誕樹本來計畫聖誕節時妝點一新，結果日前傍晚時分被人直接搬走，幸好監控錄像拍下一切。（讀者提供）

大金鍊子「潮男」趁著傍晚時分竟然去偷聖誕樹，結局很反轉。亞凱迪亞華人店家辛苦栽種三年聖誕樹，本來計畫聖誕節時妝點一新，結果日前被兩人直接搬走，幸好監控錄像拍下一切。

位於亞市Duarte路一家華人店家，在店門種了六、七個大盆植物，如雞蛋花、龜背竹、睡蓮等，其體型巨大且健康有活力，遠遠看起來很醒目，以為該店是賣植物的。店家劉先生說，從他租賃該鋪位時就種下這些植物，主要是用來美化環境和防止盜賊開車直接撞進店裡。種植植物還需向業主和城市申請許可，這些植物花了他很多心血，但估計是因為植物長得漂亮，時不時有人會順手拔走一把薄荷，或直接把水缸裡的睡蓮蓮花拿走。

劉先生說，最近估計是聖誕節臨近，有人開始打他聖誕樹的主意。9日晚6時，一名脖子上戴粗金鍊，耳朵帶著包耳耳機，身穿牛仔服的「潮男」在其門前的聖誕樹周圍晃悠，從監控可以看到，該男子上半身沒有移動，但腳沒閒著，一點點把聖誕樹踢到柱子另一邊，然後彎下腰，以迅雷不及掩耳的速度把幾十磅的聖誕樹盆栽抱到汽車後備箱，隨後和同夥一起駕車離開。

當發現聖誕樹被偷時，劉先生欲哭無淚。他說，這是三年前他從超市花20美元買的，然後一點點養大。聖誕樹本身不值錢，但是要花費很多心血，為了讓其造型均勻、漂亮，還要時不時轉換朝陽方向，本來想聖誕節裝飾起來做聖誕樹，結果就這麼被人偷走。

幸虧監控錄像拍到盜賊同夥駕駛車輛的車牌號，劉先生說，他報警後，警察在路上巡邏時竟遇到這輛車。警察詢問他是否偷了一棵聖誕樹，對方矢口否認，但承認是朋友偷的。警方讓其將聖誕樹歸還，結果轉天這棵養了三年的寶貝樹就原封不動回到原有位置，好像從來沒有被偷走一樣。

劉先生說，歸還聖誕樹的人和偷走的人不是同一個，估計盜賊也不好意思再回來，他覺得這件事烏龍又好笑，現在盜賊什麼都偷，「用偷來的聖誕樹過節嗎？」

大金鍊子潮男竟然去偷聖誕樹。（讀者提供）
大金鍊子潮男竟然去偷聖誕樹。（讀者提供）
這顆聖誕樹是三年前從超市花20美元購買，一點點養成漂亮的大植物。（記者張宏／攝影...
這顆聖誕樹是三年前從超市花20美元購買，一點點養成漂亮的大植物。（記者張宏／攝影）

聖誕節 華人 亞凱迪亞

上一則

詐Netflix千萬卻未拍劇集 《浪人47》導演被判罪

下一則

小心 南加黑警亂開停車罰單 車載攝影全都錄

延伸閱讀

法拉盛天廣40呎聖誕樹點燈 假期季節揭幕

法拉盛天廣40呎聖誕樹點燈 假期季節揭幕
曼哈頓華埠孔子大廈聖誕樹 點燈

曼哈頓華埠孔子大廈聖誕樹 點燈
希望象徵？加薩戰爭2年多來 伯利恆聖誕樹首點燈

希望象徵？加薩戰爭2年多來 伯利恆聖誕樹首點燈
法拉盛聖誕樹點燈 大雨澆不熄熱情 25年來成冬季重要儀式

法拉盛聖誕樹點燈 大雨澆不熄熱情 25年來成冬季重要儀式
紐約洛克菲勒中心聖誕樹亮燈 華裔歌手林冰獻唱

紐約洛克菲勒中心聖誕樹亮燈 華裔歌手林冰獻唱
紐約洛克菲勒聖誕樹點燈 冰島華裔歌手林冰獻唱

紐約洛克菲勒聖誕樹點燈 冰島華裔歌手林冰獻唱

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵