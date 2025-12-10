助華人行賄獲得大麻許可證及逃稅4年 前市議員認罪

我的頻道

洛杉磯訊
前康普頓市議員Isaac Jacob Galvan10日對聯邦賄賂罪和逃稅罪指控認罪。（康普頓市府）
前康普頓市議員Isaac Jacob Galvan10日對聯邦賄賂罪和逃稅罪指控認罪。（康普頓市府）

前康普頓（Compton）市議員蓋文（Isaac Jacob Galvan）10日對聯邦刑事指控認罪。檢方指出，他向鮑爾溫公園市的一名市議員支付7萬美元賄賂，以換取對方在商業大麻許可案的投票與支持；他也因連續四年未申報聯邦稅、未向國稅局（IRS）申報超過50萬美元收入，而被控逃漏聯邦所得稅。蓋文曾作為中間人，通過賄賂市議員，幫助華商取得大麻許可證。

今年38歲的蓋文，對一項賄賂罪，以及一項逃稅指控認罪。蓋文目前以1萬美元保釋，他已同意向IRS支付32萬3557美元作為賠償。

認罪協議寫道，鮑爾溫公園市於2017年6月允許在市內從事大麻種植、製造與販售。不久後，時任市議員的波持可（Ricardo Pacheco）向希望在當地取得大麻相關許可的企業索賄。波持可1997年起任職市議員，直到2020年6月辭職，他曾於2018年擔任代理市長。

蓋文（2013至2022年任康普頓市議員）提供顧問服務給鑽石吧的進出口公司W&F International Corp.，該公司希望在鮑爾溫公園取得大麻許可。蓋文代為協調並促成W&F的公司負責人、亞凱迪亞居民、52歲白益昌（Yichang Bai，音譯）向波持可支付7萬美元賄賂。白益昌已否認聯邦指控，案件預計2026年2月開庭審理。

蓋文以賄賂換取波持可在2018年6、7 月的市議會中投票支持W&F獲得大麻許可，並於同年底支持該公司遷移其營運據點。

檢方指出，在整個賄賂計畫中，蓋文與白益昌採取手段掩飾賄款來源，避免W&F與白益昌與該付款的關聯被發現。例如，白益昌向欠他錢的第三方收集支票，再按照蓋文指示，將未填寫收款人欄位的支票交給蓋文；蓋文再將支票交給波持可，由波持可或其他第三方兌現。

在批准W&F遷移的投票後不久，波持可要求蓋文再向W&F取得更多錢，以支付他的法律辯護基金。蓋文告訴白益昌，波持可想要2萬5000美元，但白益昌只願意支付2萬美元。根據過往安排，白益昌提供七張來自不同銀行帳戶、且不是他本人或W&F的支票，蓋文安排把這些支票交給波持可，作為換取其持續支持與投票的進一步賄款。

蓋文在認罪協議中也承認，他於2017年至2020年間未提交聯邦個人所得稅申報，並以多種方式逃避應繳稅款。例如，他隱瞞擁有並控制的I&I LLC，這是一家用來向公職人員收取賄賂並轉付賄款的空殼公司。他還指示他人開立未填寫收款人欄位的支票，讓他稍後兌現並為個人所用；此外，他還要求他人以支票替他支付生活費，包括房租。

總計而言，蓋文在2017至2020年間未申報約56萬525美元收入，導致美國財政部損失共11萬5816美元稅金。

聯邦地區法院法官Otis D. Wright II已將量刑聽證排定於2026年6月8日。屆時，蓋文在賄賂罪上最高可判10年聯邦監禁，逃稅罪最高可判5年監禁。

波持可則於2020年6月對一項賄賂罪認罪，他曾接受數萬美元賄款（其中包括2萬美元現金），行賄者為一名在FBI指揮下臥底行動的鮑爾溫公園警員，賄款用於換取波持可對警察協會與市府合約上的支持。波持可的量刑聽證預計於2026年3月30日進行。他簽署的認罪協議中，還包含同意協助政府持續相關的調查。

此案由FBI與國稅局刑事調查部門共同調查。

大麻 鮑爾 投票

