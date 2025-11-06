加州富豪海岸 為何屢現恐怖人類遺骸

派洛斯福德斯莊園沿海地區近年來出現多起神秘人類遺骸，相關單位積極調查。（示意圖，取自Palos Verdes Estates市府臉書）

每日郵報（Dail Mail）報導，加州 富裕海岸，派洛斯福德斯莊園（Palos Verdes Estates），近年來接連出現駭人聽聞的人類遺骸。10月30日，這個沿海城市300呎高的懸崖底部，再度發現一位身分不明男子遺骸，使這一連串事件更加撲朔迷離。

根據洛杉磯 時報報導，當天中午12時20分左右，有人沿著Paseo Del Mar路行走時，發現該男子面朝下倒地，遂報警。警方與消防局急救人員抵達現場後，當場宣告男子死亡，目前死因尚未確定。而就在兩個月前，同一地點也發現另一名男屍，調查人員目前並不認為該案涉及謀殺或其他犯罪行為。

根據洛杉磯KTLA電視台，今年6月，相關單位確認此前在這片「沉沒的海岸線」上發現的三組人類遺骸身分。其中，60多歲的保爾森（Mark Paulson）於2021年1月在釣魚 時，致電海岸防衛隊（Coast Guard）求救後失蹤。兩年後，警方在岸邊發現一段人骨遺骸，經鑑定證實是他。

今年夏天確認第二名罹難者身分，是50多歲的席莫洛斯（Raymond Simeroth），其DNA與2024年11月發現的一個頭骨相符。調查人員相信他在生前是無家可歸者，死因中並無他殺跡象。

第三位為62歲的華裔唐兆良（Zhoaliang Tang，譯音），據悉他於2024年12月23日與友人出海釣魚後失蹤。隔年聖誕節，救援人員在布拉夫灣步道（Bluff Cove Trail）發現一艘破損漁船及一條被沖上岸的人腿，今年6月經鑑定確認屬於唐兆良。

派洛斯福德斯莊園警局局長赫林家（Luke Hellinga）公布受害者身分時表示，「派洛斯福德斯莊園警局將持續調查，替受悲劇影響的家庭尋找答案與慰藉。雖然每起案件令人心碎，但我們希望這些死者身分確認，能帶給家屬一絲平靜，讓他們從不確定與失落中得到安慰。」

調查工作尚未結束，仍有部分撲朔迷離的未解謎團。2024年12月29日，在發現唐兆良遺骸附近，出現一具嚴重腐壞，身分無法辨識的屍體。一名登山客在鵜鶘灣步道（Pelican Cove Trail）上發現該遺骸。根據洛縣警局辦公室，死者可能是從「丹那岬觀景點」（Dina's Viewpoint）墜落身亡，與其他事件並無關聯。

派洛斯福德斯莊園是加州富裕社區之一，位於派洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula）上。根據房地產網站Zillow，當地房屋平均房價接近270萬美元。