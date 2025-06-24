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客人買冰茶 華人老闆聽到「ICE」轉頭就跑

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客人買冰茶 華人老闆聽到「ICE」轉頭就跑

記者張宏/蒙特利公園市即時報導
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律師艾菲力（Philip Alexandre）分享案例，客人點冰茶，華人老闆聽到「ICE TEA」的「ICE」色變，直接從後門跑走。（示意圖取自Pexels@Andrea Piacquadio）
律師艾菲力（Philip Alexandre）分享案例，客人點冰茶，華人老闆聽到「ICE TEA」的「ICE」色變，直接從後門跑走。（示意圖取自Pexels@Andrea Piacquadio）

客人用英文「ICE TEA」點冰茶，但華人老闆聞「ICE」色變，直接從後門跑走。這聽起來好像黑色幽默的笑話，但卻是真的。律師艾菲力（Philip Alexandre）表示，現在西裔和華人社區人心不安，大家都害怕移民暨海關執法局(ICE)上門抓人。不管民眾是否有合法身分，都要隨身攜帶證件複印件，切勿驚慌逃跑。同時他分享如何做，能減少被ICE逮捕的可能性及華人鮮少知道的神秘簽證類別。

（影音來源：記者張宏）

律師艾菲力是巴西人，能說流利中文。艾菲力說，最近一名客人在華人社區的奶茶店點單時，用英文說要「ICE TEA」，結果華人老闆聽到「ICE」，就直接從後門跑走。還有一名網紅，在路上因「Stop Sign」沒停，結果被警察攔下，而且警察第一句就問他有無合法身分。最近還有美國公民被抓，且24小時或48小時後才獲釋。

艾菲力說，他講這些案例不是讓大家害怕，美國畢竟還是有法律的國家，最近有一些政府部門的人和法律對抗，但只是暫時的。不過目前的「暫時狀態」，的確引人擔憂；即使是綠卡持有者，亦可能被ICE短期拘留；若有犯罪記錄，則可能面臨遣返。如果是外國人但有美國的合法身分，必須帶證件或複印件，以備查核。

他說，若無法提供合法身分證明，可能面臨無預審程序，即被遣返的風險。且現在部分執法人員未著制服、無佩章證，僅口頭聲稱其聯邦移民執法者身分，增加民眾不安，幾近非法綁架。

無證移民固然要小心，在進行身分轉換的人，也要特別小心。比如申請庇護拿到工卡，還在等待上庭；或旅遊簽證過期，在等綠卡批准的人，這些處於身分轉換過程的民眾，現在最危險，也是ICE的主要目標。「因為有犯罪記錄的人，可能無法滿足其每日逮捕人數的配額。」

艾菲力建議面對移民執法人員，應冷靜應對，表達沉默和找律師的權利，同時詢問：「Am I free to go?（我可以離開嗎？）」。除此之外，民眾可用手機拍攝整個過程留下證據。為阻擋快速遞解，在被ICE逮捕後，要表達害怕被遣返，理由要充分。「這就需要面談，由移民法官判定是否遞解，這期間可能需要數月。」

如何減少被ICE逮捕的可能性？他說，移民官喜歡看到申請人對案子做出努力，如出庭做各種努力，且提供更豐富真實的資料並聘請律師，展示對案件的認真和努力。「現在移民監獄空間有限，因此也可主動申請佩戴電子追蹤腳鏈」。另外，很多華人不知道有T簽證，T簽證是非移民簽證，發給因人口販運而身處美國的人口販運受害者。它允許受害者留在美國，獲得工作許可，並有可能獲得永久居留權。 T簽證是政府打擊人口販運和保護受害者的方式之一，如雇主利用移民身分對僱員進行勞動剝削，僱員可申請T簽證。

律師艾菲力（Philip Alexandre，左）呼籲不管民眾是否有合法身分或是...
律師艾菲力（Philip Alexandre，左）呼籲不管民眾是否有合法身分或是合法狀態，都要隨身攜帶證件複印件，切勿驚慌逃跑。（記者張宏／攝影）

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