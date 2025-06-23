南加Trader Joe's新舊門市僅百步之遙 原因是…

Sherman Oaks社區的兩家Trader Joe's超市僅百步之遙，引發網友熱議。（示意圖取自美聯社)

位於洛杉磯 101號公路旁、Sherman Oaks社區的Riverside Drive上，近日罕見地出現兩家Trader Joe's 超市「比鄰而立」，一舊一新、相隔僅數百英尺，引發當地民眾和網路熱議。

新店地址為14140號Riverside Drive，6月6日正式開幕，座落在一棟新落成的公寓大樓內，店面空間寬敞，設施現代，配備地下停車場，改善了以往民眾對Trader Joe's停車難的抱怨。與之相對的是開業超過50年的老店，位於14119號，僅有少量戶外停車位。

Trader Joe's發言人向USA Today表示，開設新店是為了讓更多人能購買到他們的產品，「我們相信，拓展據點是實現這一目標的最佳方式。」該公司也強調，兩家分店將同步營運，販售多數相同商品，並無取代舊店的計畫。

Sherman Oaks居民Kathy表示，她偏好新店，認為地下停車空間充足，逛起來較輕鬆。不過她也坦言，若只是快速採買，老店仍更方便，畢竟「不用進出停車場、刷卡取票那麼麻煩」。Claudio是老店15年的忠實顧客，但也承認自己最近改逛新店，「新店更寬敞，地板和推車全都全新，用起來就是舒服。」

另一方面，也有不少顧客選擇留在老店。Victoria笑說：「我現在反而更愛來老店，因為人少、好停車。大家去新店剛剛好，我可以繼續來這裡！」

由於兩家門市近距離營運，社群媒體 上也出現不少搞笑影片與討論。有網友拍攝短片直呼：「這也太瘋狂了吧？我才剛走出Trader Joe's新店，結果對面就是另一家Trader Joe's！」更有人笑稱：「終於有兩次機會買到冷凍鍋貼了！」

Trader Joe's公關經理Nakia Rohde表示，公司與Sherman Oaks社區已合作52年，兩家分店將持續營運，服務更多顧客。