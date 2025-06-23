母親擺攤突遭蒙面人包圍 南加居民淚訴「不敢出門」

巴沙迪那市長Victor M. Gordo呼籲州府推動法案，要求所有執法人員必須明確表明身分。（記者朱敏梓/攝影）

近日，南加州 多地接連傳出未配帶證件、未穿制服、駕駛無標記車輛的蒙面探員，強行在街頭攔截民眾、破門搜捕，引發社區恐慌。加州參議員 Sasha Renée Pérez、巴沙迪那市長Victor M. Gordo、社區領袖及民眾代表，23日齊聚巴沙迪那市政廳，召開記者會譴責此類行動，並呼籲州府推動「反私刑法案」（No Vigilantes Act），要求所有執法人員必須明確表明身分、配戴執照與證件，防止濫權與誤傷無辜。

Pérez指出，自己雖不代表巴沙迪那選區，但童年時曾在此生活，其家人目前仍因野火受災流離失所，住在旅館中。「他們不只是災民，還被當成罪犯遭聯邦探員追捕，這根本不是公共安全問題，而是出於恐懼、權力操弄與政治作秀，」她痛批聯邦執法機構針對無證移民、大肆掃蕩。

她說，自己的家庭來自瓜地馬拉、埃及與墨西哥，是洛杉磯多元社區的一部分，而如今，移民貢獻加州經濟逾2750億美元、納稅、創業，卻被排除在社會安全網之外，「這些人不是負擔，是我們經濟的支柱。」

「他們戴口罩、不出示證件、闖入民宅、從工作場所強拖人出去，這不是執法，是政府默許的綁架，」Perez說，「如果你羞於讓人看到你的臉，就不該出現在我們的社區。」

Gordo以移民與律師雙重身分強烈譴責此種做法。他表示，自己的父親曾在巴沙迪那餐廳當廚師50年，母親在街角縫紉工廠按件計酬，靠著雙手養活家庭，「我很清楚移民對城市的貢獻，但如今，我所看到的卻是國家機器使用類似納粹或販毒集團的手段──蒙面人跳車、未出示證件就帶走人，這在我們的城市不能被接受。」

Gordo透露，巴沙迪那近期也發生一起類似事件：一名蒙面男子未出示身分、持槍追逐民眾，甚至對拍照者舉槍威嚇，事發地點距離超市、停車場與學校僅一步之遙。「這樣的情況，不只民眾危險，我們警察也陷入風險，」他說，巴沙迪那警局未收到任何事前通知，連警察局長每日致電詢問也得不到回覆，「這種不透明、不配合的聯邦行為，完全無視地方司法與居民安全。」

來自巴沙迪那的居民Sangra則以親身經歷淚訴遭遇。她說，自己是美國公民，家中為非法移民 出身。上周某日，她母親在街上擺攤，突見數名自稱聯邦探員的男子現身，驚恐之下致電她求助。她趕到現場試圖警告其他攤販時，卻遭一名戴口罩男子怒罵「閉嘴」，威脅要把她遣返。她說：「我雖然在發抖，但我選擇站出來，因為這是我的社區。」她補充，如今社區中許多居民連出門買菜都不敢，害怕自己會被帶走。「我們只是想過平靜生活，但現在連這點都不被允許。」