無證客拘留所10天沒換衣服 共用一條毛巾

趙美心於17日率領一眾國會眾議員參觀了阿特蘭多（Adelanto）的拘留中心。（趙美心）

國會眾議員趙美心 近日帶領一眾國會眾議員前往南加州關押無證客的拘留中心，她講述了被關押在這裡的民眾糟糕的生活環境，包括衣服、內衣十天沒換，無法打電話給家人和律師等。

趙美心22日接受本報專訪講述17日前往探視聖伯納汀諾縣阿特蘭多（Adelanto）的拘留中心經歷。該拘留中心位於洛杉磯市東北約60英里，共關押約1200名無證客。其中約300人是聯邦執法人員過去一個月在洛杉磯執法行動中逮捕的人。

趙美心說，經過與其中一些關押犯交談，她了解到，這些人生活條件堪憂，衣服包括內衣、襪子已經十天沒有換過。他們打電話需要密碼，但卻遲遲沒有拿到密碼。這導致他們無法向其家人朋友尋求幫助，也無法從律師那裡得到法律援助。當趙美心幫助他們拿到電話時，卻發現電話是壞的。趙美心在接受ABC的採訪時還表示，被拘留的民眾反覆共用一條毛巾。她介紹，該拘留所中關押著男人和女人，在她探視的男性區域，有的八個人一個牢房，有的則是四人一個牢房。

趙美心介紹，拘留所的這些人，有些會被直接遣返，有些會被送往德州、路易斯安那州等其他州的拘留所。她說，「他們的目的就是要把這些人送到遠的地方，遠離親人朋友的幫助。」她說，其中有一些被逮捕者是亞裔。

趙美心表示，國會代表團第一次前往該中心行駛「國會監管」探視時被拒絕，即便該探視是受法律保護的。在第二次探視時，才被放行。

位於阿特蘭多的拘留中心為美國移民暨海關執法局（ICE）簽訂合約的第三方拘留機構，稱為GEO Group。