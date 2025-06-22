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無證客拘留所10天沒換衣服 共用一條毛巾

記者王若然／聖蓋博即時報導
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趙美心於17日率領一眾國會眾議員參觀了阿特蘭多（Adelanto）的拘留中心。（趙美心）
趙美心於17日率領一眾國會眾議員參觀了阿特蘭多（Adelanto）的拘留中心。（趙美心）

國會眾議員趙美心近日帶領一眾國會眾議員前往南加州關押無證客的拘留中心，她講述了被關押在這裡的民眾糟糕的生活環境，包括衣服、內衣十天沒換，無法打電話給家人和律師等。

趙美心22日接受本報專訪講述17日前往探視聖伯納汀諾縣阿特蘭多（Adelanto）的拘留中心經歷。該拘留中心位於洛杉磯市東北約60英里，共關押約1200名無證客。其中約300人是聯邦執法人員過去一個月在洛杉磯執法行動中逮捕的人。

趙美心說，經過與其中一些關押犯交談，她了解到，這些人生活條件堪憂，衣服包括內衣、襪子已經十天沒有換過。他們打電話需要密碼，但卻遲遲沒有拿到密碼。這導致他們無法向其家人朋友尋求幫助，也無法從律師那裡得到法律援助。當趙美心幫助他們拿到電話時，卻發現電話是壞的。趙美心在接受ABC的採訪時還表示，被拘留的民眾反覆共用一條毛巾。她介紹，該拘留所中關押著男人和女人，在她探視的男性區域，有的八個人一個牢房，有的則是四人一個牢房。

趙美心介紹，拘留所的這些人，有些會被直接遣返，有些會被送往德州、路易斯安那州等其他州的拘留所。她說，「他們的目的就是要把這些人送到遠的地方，遠離親人朋友的幫助。」她說，其中有一些被逮捕者是亞裔。

趙美心表示，國會代表團第一次前往該中心行駛「國會監管」探視時被拒絕，即便該探視是受法律保護的。在第二次探視時，才被放行。

位於阿特蘭多的拘留中心為美國移民暨海關執法局（ICE）簽訂合約的第三方拘留機構，稱為GEO Group。

在聯邦執法人員在巴沙迪那市進行非法移民逮捕行動後，趙美心於18日前往位於洛市中心的大都會拘留中心探望六名被捕者，但被對方拒絕入內。她表示，在拘留中心行使「國會監管」權是法定權利時，該拘留中心表示，其是一個臨時關押所（holding cell），當趙美心離開後，該中心又改口稱為拘留所（detention center）。

趙美心22日接受本報專訪談及探視阿特蘭多（Adelanto）的拘留中心的經歷。（...
趙美心22日接受本報專訪談及探視阿特蘭多（Adelanto）的拘留中心的經歷。（記者王若然／攝影）

趙美心 非法移民 眾議員

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