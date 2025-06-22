我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：伊朗若封鎖荷莫茲海峽 不僅等於自殺也害慘中國

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

卡車司機英語測試25日重啓 不達標恐被停車、吊銷執照

記者楊青/洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
自6月25日起，聯邦和各州商用車安全檢查員將對無法達到英語交流及道路標誌識別測試要求的卡車司機，開立停駕駛罰單，卡車司機所屬的運輸公司，也將收到停駛違規通知。（示意圖取自Pexels/Craig Adderley）
自6月25日起，聯邦和各州商用車安全檢查員將對無法達到英語交流及道路標誌識別測試要求的卡車司機，開立停駕駛罰單，卡車司機所屬的運輸公司，也將收到停駛違規通知。（示意圖取自Pexels/Craig Adderley）

已被擱置將近十年的美國卡車司機英語能力測試，今年6月下旬開始將在全國全面恢復，聯邦與州級檢查員將實施統一執法標準。包括不少華人在內多年來英語能力幾乎不被要求的加州卡車司機，預計未來將在跨州運輸時面臨挑戰。

根據全國商用車安全聯盟（CVSA）最新發布的通知，英語能力要求已重新增補到《CVSA北美停運標準》，自6月25日起，聯邦和各州商用車安全檢查員將對無法達到英語交流及道路標誌識別測試要求的卡車司機，開立停駕駛罰單，卡車司機所屬的運輸公司，也將收到停駛違規通知。北美卡車運輸協會主席關逾表示，卡車司機商用車駕駛執照一旦被吊銷，大概率意味著卡車司機駕駛商用車生涯結束。

聯邦汽車運輸安全管理局今年5月20日發布《最新執法政策—英語熟練度》備忘錄，要求聯邦商用車檢查員啟動程序，對商用卡車司機的英語能力進行檢查，並有權取消所有無法用英語熟練交流的在美運營商用車司機資格。備忘錄認定「具備跨州商用車駕駛資格者，必須能熟練使用英語與公眾交流、理解英文交通標誌號誌、回應官方問詢並填寫報告紀錄」。

關逾表示，北美卡車運輸協會已接到通知並通知協會成員，全國商用車安全聯盟與聯邦汽車運輸安全管理局合作，從6月25日開始，要求全體檢查人員以英語進行路邊檢查，若初步溝通發現駕駛者有語言障礙，則啟動英語能力測驗。

「英語能力測驗」包括英語交流和應對測試，以及駕駛人對英文交通標識（包括商用車行駛途中，可能遇到的電子可變資訊螢幕）的辨識能力兩大部分。測試人員可以根據情況對卡車司機進行一種或兩種類測試，接受測試的卡車司機不得使用輔助工具，比如多語言服務卡、提示卡、智慧型手機翻譯軟體或電話傳譯服務等工具。

若發現駕駛英語表達能力不足，檢查員可直接簽發停駛罰單，無需進入交通標誌測試環節。

聯邦汽車運輸安全管理局強調，檢查員應告知被停運司機，在未達標前繼續駕駛商用車屬違法行為。在情況得到糾正之前，駕駛員不得從事跨州運輸業務。持有聽力豁免證明的聽障司機，若無法以英語口語交流，不得因此被取消資格或停駛。

加州 智慧型手機 華人

上一則

警方確認PV島三遺骸身分 包括一名六旬華男

延伸閱讀

旺發搬家 助您安家

旺發搬家 助您安家
聯邦欲賣土地增收入 太浩湖上榜

聯邦欲賣土地增收入 太浩湖上榜
美史上最大宗 7男跟蹤裝甲車盜走「價值1億」珠寶

美史上最大宗 7男跟蹤裝甲車盜走「價值1億」珠寶
「史上最大珠寶竊案」 7男尾隨運鈔車劫走上億珠寶

「史上最大珠寶竊案」 7男尾隨運鈔車劫走上億珠寶
美史最大劫案／1億珠寶神秘失蹤 南加七男這樣策劃

美史最大劫案／1億珠寶神秘失蹤 南加七男這樣策劃
加薩衛生部：民眾等待物資卡車 遭以軍戰車砲擊51死

加薩衛生部：民眾等待物資卡車 遭以軍戰車砲擊51死

熱門新聞

好市多新推出桃子奶油蛋糕，獲得網友好評。（記者王若然／攝影）

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

2025-06-15 18:39
一名華裔男子被疑似ICE執法人員暴力帶走。（@asianwithattitudes）

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

2025-06-18 19:40
圖為位於內陸地區的一處移動屋社區。（記者啟鉻／攝影）

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

2025-06-16 12:59
好市多將為金鑽會員推出一項全新專屬福利——每月10美元的外送抵用金。（本報檔案照）

好市多每月發10美元抵用金 但有這些條件

2025-06-16 17:45
有旅遊專家近日提醒，在機場通過TSA安檢時，手機是最容易被竊取的物品之一。（示意圖取自TSA臉書）

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

2025-06-20 19:30
警方在被害夫婦的房屋進行調查。（美聯社）

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

2025-06-17 19:17

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
「輝煌軍事勝利」川普全國演說：美軍徹底摧毀伊朗核設施

「輝煌軍事勝利」川普全國演說：美軍徹底摧毀伊朗核設施
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創