卡車司機英語測試25日重啓 不達標恐被停車、吊銷執照

自6月25日起，聯邦和各州商用車安全檢查員將對無法達到英語交流及道路標誌識別測試要求的卡車司機，開立停駕駛罰單，卡車司機所屬的運輸公司，也將收到停駛違規通知。（示意圖取自Pexels/Craig Adderley）

已被擱置將近十年的美國卡車司機英語能力測試，今年6月下旬開始將在全國全面恢復，聯邦與州級檢查員將實施統一執法標準。包括不少華人 在內多年來英語能力幾乎不被要求的加州 卡車司機，預計未來將在跨州運輸時面臨挑戰。

根據全國商用車安全聯盟（CVSA）最新發布的通知，英語能力要求已重新增補到《CVSA北美停運標準》，自6月25日起，聯邦和各州商用車安全檢查員將對無法達到英語交流及道路標誌識別測試要求的卡車司機，開立停駕駛罰單，卡車司機所屬的運輸公司，也將收到停駛違規通知。北美卡車運輸協會主席關逾表示，卡車司機商用車駕駛執照一旦被吊銷，大概率意味著卡車司機駕駛商用車生涯結束。

聯邦汽車運輸安全管理局今年5月20日發布《最新執法政策—英語熟練度》備忘錄，要求聯邦商用車檢查員啟動程序，對商用卡車司機的英語能力進行檢查，並有權取消所有無法用英語熟練交流的在美運營商用車司機資格。備忘錄認定「具備跨州商用車駕駛資格者，必須能熟練使用英語與公眾交流、理解英文交通標誌號誌、回應官方問詢並填寫報告紀錄」。

關逾表示，北美卡車運輸協會已接到通知並通知協會成員，全國商用車安全聯盟與聯邦汽車運輸安全管理局合作，從6月25日開始，要求全體檢查人員以英語進行路邊檢查，若初步溝通發現駕駛者有語言障礙，則啟動英語能力測驗。

「英語能力測驗」包括英語交流和應對測試，以及駕駛人對英文交通標識（包括商用車行駛途中，可能遇到的電子可變資訊螢幕）的辨識能力兩大部分。測試人員可以根據情況對卡車司機進行一種或兩種類測試，接受測試的卡車司機不得使用輔助工具，比如多語言服務卡、提示卡、智慧型手機 翻譯軟體或電話傳譯服務等工具。

若發現駕駛英語表達能力不足，檢查員可直接簽發停駛罰單，無需進入交通標誌測試環節。

聯邦汽車運輸安全管理局強調，檢查員應告知被停運司機，在未達標前繼續駕駛商用車屬違法行為。在情況得到糾正之前，駕駛員不得從事跨州運輸業務。持有聽力豁免證明的聽障司機，若無法以英語口語交流，不得因此被取消資格或停駛。