警方確認PV島三遺骸身分 包括一名六旬華男

帕洛斯福德斯半岛海岸線從2021年至今陸續發生多起人口失蹤案，警方在長達四年間已陸續發現三具人類遺骸，其中包括2024年聖誕節期間乘船出海失蹤的一名華人，也在本周被確定找到遺骨，排除被謀殺嫌疑。（KTLA截圖）

派洛斯福德斯莊（Palos Verdes Estates）海岸線從2021年至今發生多起人口失蹤案，警方在長達四年間已陸續發現三具人類遺骸，其中包括2024年聖誕節 期間乘船出海失蹤的一名華人，也在近日被確定找到遺骨，排除被謀殺嫌疑。

2021年1月，洛杉磯 縣居民Mark Paulson在麗浪多灘（Redondo Beach）乘船出海後失蹤。他最後一次被人聽到是報告他的船引擎故障。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）、海港巡邏隊（Harbor Patrol）和洛杉磯縣救生員隨即展開大規模搜尋，但始終沒有找到Paulson。兩年後的2023年1月，派洛斯福德斯莊警員在當地海岸線附近發現一根人類股骨。透過DNA 比對，警方確認是Paulson的遺骸。調查人員表示，根據所有情況，沒有謀殺嫌疑。Paulson當時應該是68歲。

2024年11月，派洛斯福德斯莊警員在當地海岸線發現一個人類頭骨和一塊骨頭，經鑒定被確認屬於56歲的Raymond Simeroth。Simeroth據信喪生前一直無家可歸；偵探們表示沒有謀殺的嫌疑。

2024年12月23日，洛縣兩名男子乘坐一艘小漁船從卡布里洛海灘出發後，最後在聖彼渚（San Pedro）海域失蹤，當天天候惡劣，海浪巨大。警方隨即展開搜尋，兩天後的12月25日在帕塞奧德爾瑪街1700號沿岸發現他們的沉船；案發第三天，警方又在岸邊發現兩截殘肢。但直到6月18日，警方確認這些遺骸屬於失蹤漁民之一、62歲的唐兆良（音譯，Zhaoliang Tang）。

警方目前尚未找到與唐兆良同船的第二名失蹤漁民相關的任何遺骸。根據現有證據，偵探表示目前沒有理由懷疑謀殺。

在DNA比對確認後，警方已通知三名罹難者的家屬。