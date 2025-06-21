歹徒這招騙補助 華人中招 險要自己還

上網課的不一定是真學生，也可能有AI。（上網課示意圖，取自Pexels）

福斯新聞（FOX News）報導，校園詐騙出現新型態，犯罪者竊取學生或畢業生個資，再假扮成「幽靈學生」（ghost student）參加課程，上課或作業全靠人工智能（AI）代勞，歹徒卻可冒名申請相關補助。僅2024年，加州 各大學就收到假冒補助或學貸 申請120萬件，損失約1100萬美元且難以追回。

同時，因為名額被占滿，真正需要學分的人，反而選不到必修課、難以畢業。聯邦教育部已發現問題嚴重性，因此推出暫行辦法，校方可要求線上課程的學生，出示政府發給的身分證明，但此一篩檢，也只限夏季課程首度申請者，約12萬5000人。秋季班開始前，教育部預計提出新辦法。

聖塔克拉拉縣庫比蒂諾市（Cupertino）迪安薩社區大學（De Anza College）已發生的案例是：十年前曾登記參加電腦編程課程的華生周偉恩（Wayne Chaw，音譯），最近又開始接到學院電郵，通知他參加了能源管理課程，並獲得1395美元助學金。

並未再度申請學校課程的周偉恩，最後確定，歹徒取得他的社安號，並依此參加課程、取得助學金。雖然此課程需要提交家庭作業以證明他們是真人，但歹徒還是利用AI聊天機器人假扮他，繳交一份作業。騙徒甚至使用AI上網課，以累積到足夠的學時，可申請相關的學費補助。

不幸中的萬幸，歹徒申請的是助學金而非學貸，周偉恩沒有因此背債；但其他學生就沒有那麼幸運，通常他們欺詐豁免貸款 補償的道路很艱辛，有的甚至認為拿不到豁免，不得不自掏腰包償還。

美聯社報導，Brittnee Nelson兩年前發現信用分數下降27分後，通過信用機構查詢發現，有人冒用她的名義，分別在加州與路易斯安納州的兩所大學申請學貸。她迅速阻止其中一筆，但另一筆5000美元被發放。處理欺詐學貸曠日持久，Brittnee Nelson的「欠款」差點就被放到追債機構，直至最近她才成功將這筆貸款從信用記錄中消除。

不法者竊取個資已不是新聞，但利用個資申請大學課程，並以此申請獎、助學金，卻是新手法。學校雖有防偽機制，但明顯不足以揪出冒名上課、貸款的「幽靈學生」，真凶另有其人，但持續上課、繳作業的，卻多半是聊天機器人（chatbot）。

加州各大學2024年的假冒助學金、學貸申請達120萬件之多，美聯社報導，雖有約22萬3000件遭剔除，但歹徒仍申請到聯邦、加州、縣市約1100萬美元，而且還討不回來，部分需要被竊個資者償還。