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南加華女副市長有秘密房 收集26年芭比、半世紀貓女...

記者張宏╱洛杉磯即時報導
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蒙特利公園市副市長楊安立在蒙市的家裡有一個大約10多平方英尺的秘密房間，那裡是她的夢幻專屬之地。（記者張宏╱攝影）
蒙特利公園市副市長楊安立在蒙市的家裡有一個大約10多平方英尺的秘密房間，那裡是她的夢幻專屬之地。（記者張宏╱攝影）

英國作家吳爾芙有一句名言是：「女性要擁有一間自己的房間」，代表女性的經濟獨立和自由；而她，擁有一間擺滿自己喜歡事物玩偶的專屬房間。蒙特利公園市副市長楊安立為自己打造一個秘密天地，裡面擺放著成百上千個Hello Kitty、貓女和她30年來收集的節日芭比娃娃，其規模是每個少女心的女性都會尖叫的程度。

（影音來源：記者張宏）

在楊安立蒙市的家裡有一個大約10多平方英尺的秘密房間，這是她的老公和小孩都不會進來的房間。那裡是她的夢幻專屬之地，她煩惱時和心情鬱悶時，進來這裡待上一陣子就能滿血復活。這個房間裡擺滿她人生成長不同階段喜歡的玩偶周邊產品，楊安立說，之前這些東西只是放在塑料箱子裡，疫情期間待在家裡，讓她有時間為這些玩偶打造一個更有秩序的天地。

她訂製整面牆的櫃子擺放她從小到大收集的貓女周邊，還為自己從上個世紀80年代到2014年收集的節日芭比娃娃找到最佳棲身之地。還有大大小小凱蒂貓的玩偶、家具、飾品、酒類等擺放在房間各個角落，置身其中的楊安立宛如當年的那個小女孩。

楊安立收集從1988年到2014年的聖誕芭比。（記者張宏／攝影）
楊安立收集從1988年到2014年的聖誕芭比。（記者張宏／攝影）
大大小小凱蒂貓的玩偶、家具、飾品、酒類等擺放在房間各個角落。（記者張宏╱攝影）
大大小小凱蒂貓的玩偶、家具、飾品、酒類等擺放在房間各個角落。（記者張宏╱攝影）

楊安立說，最開始喜歡芭比是因為媽媽，媽媽也很喜歡芭比，在她五歲的時候常給她買芭比娃娃，然後擺在家裡樓梯口旁的架子裡。等她大學畢業，就開始自己收集芭比娃娃。她最喜歡聖誕芭比，因為裙子更加華麗漂亮，她的聖誕芭比涵蓋1988年到2014年，前後是26年。甚至2009年她結婚的新娘禮服都是參考2008年聖誕芭比的裝扮，可見她對芭比的喜愛。後來是因為覺得聖誕芭比不如以前好看，就不再收藏。

楊安立說自己喜歡貓，但因對貓口水過敏而無法養貓，貓女就像她的人生榜樣，她喜歡貓女的美麗性感和重生後更加的強大，因此她收集有1960年代到2010年不同時期和風格的貓女周邊，幾乎涵蓋貓女的所有相關，有玩偶、海報和漫畫等周邊，甚至包括她小時每天都戴著紫色貓女電子表，那支表已破掉，但她依然保存著。還有小時候一直抱著拿著筆的貓女塑料玩偶，雖然鼻子被她摔掉，但看到這個玩偶就想到小時候媽媽說，貓女很辣，但也要好好讀書，激勵她讀法學院做律師。

凱蒂貓也是她的最愛，也是周邊種類最多樣的，楊安立最自豪的是她在網上花100美元買的凱蒂貓綠色桌子，還有貓女版的凱蒂貓及律師版的凱蒂貓，她說，這些是很少見的單品，這些收集有的是自己買的，也有的是朋友知道她喜歡而送給她的。她喜歡凱蒂貓永遠笑瞇瞇的樣子，看著它就是療癒。

楊安立收藏注重個人喜好，而不是看中其收藏價值，她幾乎沒有出手過這些藏品。房間裡每件單品她都如數家珍，她說，這些東西不代表金錢也不是裝在盒子裡的單純擺設，都和她建立各種連接，所以她置身在這個房間才會那麼放鬆快樂。

楊安立收集的凱蒂貓。（記者張宏╱攝影）
楊安立收集的凱蒂貓。（記者張宏╱攝影）
大大小小凱蒂貓的玩偶、家具、飾品、酒類等擺放在房間各個角落。（記者張宏／攝影）
大大小小凱蒂貓的玩偶、家具、飾品、酒類等擺放在房間各個角落。（記者張宏／攝影）
貓女是楊安立的人生榜樣。（記者張宏╱攝影）
貓女是楊安立的人生榜樣。（記者張宏╱攝影）
她喜歡凱蒂貓永遠笑瞇瞇的樣子，看著它就是療愈。（記者張宏／攝影）
她喜歡凱蒂貓永遠笑瞇瞇的樣子，看著它就是療愈。（記者張宏／攝影）
楊安立收集的各種凱蒂貓。（記者張宏╱攝影）
楊安立收集的各種凱蒂貓。（記者張宏╱攝影）
2009年她結婚的新娘禮服都是參考2008年聖誕芭比的裝扮。（記者張宏╱攝影）
2009年她結婚的新娘禮服都是參考2008年聖誕芭比的裝扮。（記者張宏╱攝影）

芭比 蒙特利公園市 疫情

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