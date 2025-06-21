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十犬離奇死亡 南加五旬華男訓狗師與23歲女友被捕

編譯陳盈霖／即時報導
Happy K9 Academy的Yelp評級降為一星。（取自Yelp）
Happy K9 Academy的Yelp評級降為一星。（取自Yelp）

福斯（FOX）電視台報導，根據爾灣市警局，53歲華裔訓犬師薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與其23歲女友劉婷芳（Tingfeng Lin，譯音），本月19日因虐待動物及毀滅證據被逮捕。據悉，至少有十條犬在他們照護期間死亡。

警方表示，他們接獲一名寵物主人報案，該主人稱收到訓犬師訊息，告知他們的寵物狗在睡夢中死亡，且已被火化。當警局的動物服務單位開始調查後，發現至少有十條犬在該訓犬師照護下死亡。警局指出，他們迅速從不同的火葬場找回多具犬隻遺體。基於包括試圖火化犬隻的可疑行為，相關單位逮捕上述兩人。

警方與獸醫專業人士合作，將犬隻進行解剖，以確定這些犬隻死亡原因究竟是意外還是蓄意所致。爾灣警局發言人Kyle Oldoerp表示，10只死亡犬中，有九只死於18日，且被送往不同火化機構。「如果屍檢結果顯示，這些狗死於意外中毒，警局可能會認為，OK，這是一起意外；但如果結果顯示其他原因導致，則可能將調查引向不同方向。

不過Kyle Oldoerp強調，即使調查結果顯示，這是一起意外，虐待動物及毀滅證據的指控，也可能不會取消。「就像你有義務照顧好孩子，如果忘記或其他原因，不小心把他們留在車內，也要受相應處罰。」

探員稱，薛鄺鍾以不同公司名稱（包括Happy K9 Academy）在南加州替寵物主人服務。根據Yelp，多名用戶在該公司留下一星評論，不少人指出「他們的狗在睡夢中死亡，隨後被火化」。還有不少寵物主留言，緬懷其愛犬，有寵物主寫到「我5個月大的Pomeranian犬Cody，在送去照護後死亡。Cody去薛鄺鍾的店前，是非常健康的。」

警方呼籲曾在受到該訓犬師服務，且被告知狗狗在訓練期間突然死亡的主人與爾灣市警局聯繫[email protected]

寵物 爾灣 加州

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