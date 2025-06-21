副總統范斯造訪洛杉磯 加州州長嗆「擺拍活動」

副總統范斯（右二）到訪洛杉磯，參觀移民執法行動的工作區。圖為范斯與聯邦執法者交談。（美聯社）

ABC 7電視台報導，副總統范斯 （JD Vance）20日到訪洛杉磯 ，指加州州長紐森 與洛杉磯市長貝斯煽動針對聯邦移民執法的暴力抗議。紐森與貝斯則回應，范斯的造訪是「擺拍活動」，並指其將加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）誤稱為「荷西．帕迪亞（Jose Padilla）」不可接受。

貝斯表示，洛市府並未鼓勵暴力抗議，而是成功維持秩序。「當局已妥善應對抗議過程中暴力與破壞，曾實施宵禁，目前已解除，街頭恢復平靜」。

范斯在會中誤稱聯邦參議員帕迪亞為「荷西」，亦引起爭議。帕迪亞在國土安全部長諾姆（Kristi Noem）12日於洛杉磯召開移民突襲記者會中試圖發問，但遭制止並強行壓制、上銬帶離。

范斯表示，希望「荷西．帕迪亞」出席今次的活動，但對方可能因「這裡不是劇場」而未出席。此語被視為影射帕迪亞在場抗議舉動。

針對范斯發言，紐森辦公室批評，這場造訪是「擺拍」，並指范斯將西裔參議員誤稱為「荷西」，是不可接受的。（「荷西」是西裔常見名，故意叫錯，有歧視的嫌疑）

帕迪亞發言人Tess Oswald表示，范斯與帕迪亞曾同為參議員，應該很清楚對方身分，並指范斯應該將重點放在降低城市軍事化程度，而非人身攻擊。對此，范斯發言人Taylor Van Kirk回應，范斯可能是將兩位「曾犯法」之人混淆。「荷西．帕迪亞」其實是小布希（George W. Bush）政府時期，因恐攻計畫被判刑的蓋達組織（al-Qaida）成員之一，2002年在芝加哥國際機場遭逮捕，當時被指策畫「骯髒炸彈」攻擊。

范斯此行參觀聯邦多機構聯合行動中心及行動指揮車，並表示，紐森與貝斯讓洛杉磯成為「庇護城市」，形同對聯邦執法宣告「開放狩獵季」。他批評，這些人只是執行法律，卻受州長與市長煽動抗議者阻撓，無法履職。此行為「令人髮指」，正是總統對加州採取強硬態度的原因。