副總統范斯造訪洛杉磯 加州州長嗆「擺拍活動」
ABC 7電視台報導，副總統范斯（JD Vance）20日到訪洛杉磯，指加州州長紐森與洛杉磯市長貝斯煽動針對聯邦移民執法的暴力抗議。紐森與貝斯則回應，范斯的造訪是「擺拍活動」，並指其將加州聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）誤稱為「荷西．帕迪亞（Jose Padilla）」不可接受。
貝斯表示，洛市府並未鼓勵暴力抗議，而是成功維持秩序。「當局已妥善應對抗議過程中暴力與破壞，曾實施宵禁，目前已解除，街頭恢復平靜」。
范斯在會中誤稱聯邦參議員帕迪亞為「荷西」，亦引起爭議。帕迪亞在國土安全部長諾姆（Kristi Noem）12日於洛杉磯召開移民突襲記者會中試圖發問，但遭制止並強行壓制、上銬帶離。
范斯表示，希望「荷西．帕迪亞」出席今次的活動，但對方可能因「這裡不是劇場」而未出席。此語被視為影射帕迪亞在場抗議舉動。
針對范斯發言，紐森辦公室批評，這場造訪是「擺拍」，並指范斯將西裔參議員誤稱為「荷西」，是不可接受的。（「荷西」是西裔常見名，故意叫錯，有歧視的嫌疑）
帕迪亞發言人Tess Oswald表示，范斯與帕迪亞曾同為參議員，應該很清楚對方身分，並指范斯應該將重點放在降低城市軍事化程度，而非人身攻擊。對此，范斯發言人Taylor Van Kirk回應，范斯可能是將兩位「曾犯法」之人混淆。「荷西．帕迪亞」其實是小布希（George W. Bush）政府時期，因恐攻計畫被判刑的蓋達組織（al-Qaida）成員之一，2002年在芝加哥國際機場遭逮捕，當時被指策畫「骯髒炸彈」攻擊。
范斯此行參觀聯邦多機構聯合行動中心及行動指揮車，並表示，紐森與貝斯讓洛杉磯成為「庇護城市」，形同對聯邦執法宣告「開放狩獵季」。他批評，這些人只是執行法律，卻受州長與市長煽動抗議者阻撓，無法履職。此行為「令人髮指」，正是總統對加州採取強硬態度的原因。
紐森發言人Izzy Gardon表示，副總統指責完全錯誤，州長紐森始終譴責暴力抗議，立場明確。
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