ICE現身道奇 球團支持移民社區計畫延期公布

聯邦特工現身引發大量民眾到場抗議，洛杉磯市警局到場維持秩序。（美聯社）

ABC 7電視台報導，道奇 隊原定19日公布支持移民 社區計畫，但因當日聯邦移民執法行動致道奇體育場周邊出現大批特工，臨時決定推遲公布。道奇總裁卡斯登（Stan Kasten）表示，將繼續與各合作團體協商，擇期再發聲明。

19日上午，多輛載有全副武裝聯邦特工的休旅車與貨車，停靠在道奇體育場E門入口，引發關注。洛杉磯 市議會第一區工作人員通報市警局，警局則通告道奇隊。道奇隊稍後在社交平台X上表示，有移民暨海關執法人員（ICE）試圖進入道奇隊停車場，遭球隊拒絕，並強調晚間比賽照常舉行。對此，國土安全部回應，「此事與道奇隊無關」，僅表示美國海關暨邊境保護局（CBP）車輛短暫停留，無執法任務；ICE則直接否認曾到場，稱「我們從未去過那裡」。

洛市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）當日上午10時抵達現場，表示對特工滯留的不滿。聯邦特工現身引發大量民眾到場抗議，洛杉磯市警局到場維持秩序。

事發前，道奇隊因未就洛杉磯地區移民執法行動表態受社區批評。隊內球員Kiké Hernández日前在Instagram發文：「對國家與城市正在發生的事感到悲傷與憤怒，無法忍受看到社區被侵犯、歧視、虐待與撕裂，每一個人都應受到尊重與有人權的對待。」