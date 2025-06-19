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華人僱非法勞工 被反咬逃稅+剋扣小費+辱罵 索賠80萬

記者張宏/洛杉磯即時報導
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餐廳老闆如果僱用非法勞工，有較大法律風險。(示意圖，取自Pexels@indra projects)
餐廳老闆如果僱用非法勞工，有較大法律風險。(示意圖，取自Pexels@indra projects)

華人餐廳老闆僱傭無證移民惹禍上身，不僅被告勞工局，且員工索賠80萬美元。南加華人城市聚集很多中國來的走線人，不少人礙於生計需要工作，但卻沒有合法身分；部分華人業者出於同情或勞工成本低廉等原因，僱傭這些非法勞工。商業隱私勞工合規律師劉啟光建議，業者應僱傭合法身分勞工，這對雙方都是一種保障；否則發生糾紛，非法勞工對雇主的影響可能更大。

劉啟光表示，他最近代理華人餐廳老闆被非法員工提告的案件，去年年初一名中國來的男子，進店苦苦哀求一份工作，「有口飯就行什麼都不挑」，且表示合法身分在申請中，工卡很快下來。該華人老闆出於同情，就將其僱傭，且提供食宿。這名員工工作一個月後，老闆再次詢問其工卡進度，對方回復「快了」。該員工在餐廳工作共七個月，後因偷懶和多次遲到、早退等，被老闆辭退。這名非法勞工以告到勞工局及餐廳聲譽、家人安全做要脅，要求賠償80萬美元，指該華人老闆僱傭非法勞工、偷逃稅款、剋扣小費和言語辱罵等。

目前此案涉嫌敲诈，聯邦機構已介入調查。現在僱傭非法勞工，除法律層面問題，還有政治氣氛因素。川普政府一直在抓非法勞工，必然波及華人社區。華人雇主如有僱傭非法勞工，應盡快做一些調整，避免由此引發各種問題。僱傭非法勞工的華人雇主，比想像的多；如果已經僱傭非法員工，最好請律師準備系列合規文件，降低相關法律風險。此外，非法勞工在勞工法上，享有與合法勞工一樣的保護。

對上文提到的華人餐廳老闆案件，劉啟光表示，該勞工常來店裡騷擾，已申請禁止令，且會通過民事訴訟和政府協助來解決，會以誹謗、敲詐勒索和騷擾提告對方。

華人餐廳僱傭非法勞工其實屢見不鮮，華人餐廳業者鹿強提醒，他的餐廳不敢僱傭走線來的非法勞工，這些人沒有合法身分，無法做背景調查。「有些人素質太差、沒有道德，如抓到老闆把柄，會往死裡告」。僱傭走線員工，老闆也會捲入僱傭非法勞工的麻煩，會被懲罰。現在川普政府到處抓人，別說走線來的，一些合法西裔員工也不敢上班。鹿強有一個員工最近連續請假，不知道是去市區遊行還是害怕被抓，因聽說ICE來抓人，根本不給其時間拿護照證明身分。

鹿強說，現在南加聚集的走線人，也可能成為社會隱患。其中有老實本分想在美國努力工作改變命運的，但也有傾向走歪門邪道的。現在工作機會少，他們可能因此鋌而走險，如偷東西、網上詐騙、幫殺豬盤跑腿當槍手或找業主麻煩等。

商業隱私勞工合規律師劉啟光表示，華人雇主如已僱傭非法員工，最好請律師幫助準備一系...
商業隱私勞工合規律師劉啟光表示，華人雇主如已僱傭非法員工，最好請律師幫助準備一系列的合規文件，這樣可把風險降到最小，提前做好防護。（Richard Liu提供）

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