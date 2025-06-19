難抵法律、輿論壓力 擺席11桌賴帳華人終於付錢

小額法庭判決在用餐結束後，再以服務為由不支付餐費的邏輯不能成立。圖為餐廳出示監控影像證據，證明移動屏風前現場已沒有什麼客人。（記者張宏／攝影）

世報日前報導的羅斯密華人 餐廳遭遇客人吃霸王酒席，該客人擺十餘桌滿月酒，卻拒絕付剩下一半的錢，引發社區討論。該華人餐廳經理近日專程致電表示，欠款客人16日已前往餐廳結清欠款。

該華人餐廳經理表示，距離法院判決已過兩個月，對方都沒有付款動靜；結果16日晚，對方終於來餐廳把欠款付清。為此特別感謝本報對事件的追蹤報導，除房產債權壓力，相信新聞引發的社會輿論，也是其付清欠款的原因。

該經理說，小額法庭的法官4月15日就做出判決，在用餐結束後，再以服務為由不支付餐費的邏輯不成立，要求對方支付剩下的3000多美元餐費。但是該客人一直都沒來付款，但也沒有上訴，餐廳為此向法庭申請債權（judgment lien）加到其現有或未來產權名下。

該經理表示，餐廳不想把事情搞得太僵，曾一度和對方說可以庭外和解，結果對方不領情；且他們索要的欠款金額，沒有額外滯納金和相關費用，相當仁至義盡。同時鼓勵同行遇到此類事件，不要嫌麻煩，要相信法律和正義。

有其他華人同行表示，該餐廳非常厚道，首先酒席價格每桌不過幾百美元，以現在物價水平看很親民，其次從去年到現在足足拖欠10個月，卻只向對方索要未結欠款，是非常厚道的舉動。